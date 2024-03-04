Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cephe açtı

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Morova, paylaşımında, "İki takım arasında bir maç oynanıyor; kimileri buna derbi, kimileri ezeli rekabet diyor ama aslında bu 2 takım arasındaki maçlar "ezeli" rekabet kategorisinden çoktan çıkmış. Aynı şehrin bir kulübünün üst yöneticisinin şirketinde ve dolayısıyla emri altında çalışan aynı şehrin başka bir kulübünün yöneticisi, ülkenin en büyük ve köklü spor kulübüne karşı gerçekten uzak, yenilginin acısı ve utancıyla gerçek olmayan açıklamalar yapıyor. Bir kişi bu açıklamaları neden yapar? Mağlubiyetle üzülen patronuna yaranmak için? Kendi taraftarına sempatik görünmek için? Kıskançlıktan Delilik? Neyse, biz işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Galatasaray'ın, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetin sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ezeli rakipler arasında gerilimi artırdı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından paylaşılan sarı lacivert salıncakta sallanan, mutsuz kartal görseli sonrası protokol tribününde kavga çıktı.

Paylaşımı yardımcılarından duyan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu ne rezalet? Sabrımızı taşırmayın. Bunun bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortam bir süre gerginleşti.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu paylaşımın ardından, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." şeklinde konuştu.

Metin Öztürk, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın 'O paylaşımı silme sözü verdiler' açıklaması üzerine "Pardon, kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak!" ifadelerini kullandı