Konyaspor'da olağan genel kurul heyecanı yaşanıyor

Konyaspor'un Olağan Genel Kurulu'da yoğun kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Ramada Otel'de düzenlenen genel kurulda taraftalarda hazır bulundu.

İlk olarak kürsüye gelen Konyaspor'da başkanı olarak son kez konuşan Fatih Özgökçen, yeşil beyazlı takım için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

İşte Özgökçen'in açıklamasından satır başları:

Ben Konyasporlu olmaktan hep onur ve gurur duydum. Konyaspor önemli bir değerdir. Bu forma hepimizin aklıdır. Futbol takımımızın birlik ve beraberlik içerisinde ligi üçüncü bitirmiştir. Basketbol Takımımız Süper Lig’e yükselmiştir. Futbol takımımızın üçüncü olmasından ötürü inşallah bir gün Konyaspor şampiyon olacaktır. Basketbol takımız Süper Lig’e yükselecektir. Konu Konyaspor olunca, bakanımız, vekillerimiz, başkanlarımız gerekli çabayı göstermiştir. İlgi ve alakalarını esirgemeyen sayın Bakanımız Murat Kurum’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve herkese teşekkür ediyorum.

Yeni başkanımız ve teknik heyetimiz mutlaka yeni başarılar kazanacaktır. Bu başarı taraftarlarımız ile birlikle gelecektir. Bundan sonrada bir taraftar olarak Konyaspor’u canı gönülden desteklemeye devam edecektir. Şimdi kravatları çıkarmanın vakti geldi. Bir hakkımız geçtiyse helallik bekliyoruz. Kurucu başkanımızı emeklerini boşa çıkarmamak için çalıştık. Değerli kardeşimiz Ahmet Çalık’ın hayalleri süsleyen şampiyonluktan asla vazgeçmedik. Aldığımız her kararda Konyaspor ‘un menfaatlerini hep ön planda tuttuk. Konyaspor için hem maddi hem de maddi olarak elimizden geleni yaptık. Şimdi Konyaspor başkanı olarak değil, taraftarı olarak diyorum ki; Mevlam sonraki yönetimimize güç ve destek versin. Bundan sonrada yeni yönetimimizi canı gönülden destekleyelim. Asıl olan Konyaspor’dur. Hiç kimseye kırgınlığım yoktur.

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlar