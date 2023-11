Konyaspor'da zincirler kırılıyor! Recep Çınar yazdı

Recep Çınar

Konyaspor kulübü, çalışanları, oyuncuları, taraftarları kendilerine “kabir azabı” çektiren Fatih Özgökçen’den kurtuluyor!

Dahası ayaklardaki prangaların, ellerdeki kelepçelerin zincirleri kırılmaya başladı…

Futbolcular başta olmak üzere, camiaya acayip bir sinerji geldi…

Fatih Özgökçen’in gitmesiyle birlikte Konyaspor geri döndü…

Kasımpaşa maçı sadece Ömer Korkmaz’ın açıkladığı galibiyet primiyle kazanılmadı…

Kibirli, egolu, üstten bakan Fatih Özgökçen’in kulüpten ve kendilerinden uzaklaşacak olması, bu geri dönüşün esas ve en önemli nedeni…

Bu benim görüşüm…

Çünkü, oyuncuların çoğunluğu kendisinden hazzetmiyor…

Bildiklerim var, sırası geldiğinde paylaşacağım…

Dolayısıyla, kendisine asla inanmadıkları ve güvenmedikleri Fatih Özgökçen’le bir daha karşılaşmayacaklarının verdiği enerji ile Kasımpaşa maçında ikişer kişilik oynadılar…

Portekizli Nelson Oliveria hariç!

Hem Trabzonspor, hem de Kasımpaşa maçlarının verdiği mesaj bu.

ÖMER KORKMAZ BAŞKAN ADAYI

Daha önce de altını çizdiğim gibi, Fatih Özgökçen’in senaryosunu yazdığı film çekilmeye başladı…

Bu filmin senaristi de, yönetmeni de, başrol oyuncusu da bizatihi Fatih Özgökçen’in kendisi…

Ömer Korkmaz figüran!

Eveleyip gevelemesin, bu gerçek…

“Hayır” diyebiliyor mu?

Ya da “ben figüran değilim” diyebiliyor mu?

Figuran olmadığını bazılarına veya Konyaspor’dan bir şekilde yararlananlara yedirebilir, ama bana yediremez…

Kendisine inanmam için, halıyı kaldırması ve soy ismi gibi, korkmadan, tırsmadan, ‘benim başıma bir iş getirirler mi’ demeden, bütün pislikleri ortaya çıkarır mı?

Çıkarırsa “kahraman” olur, çıkarmazsa mı?

Bilemiyorum artık…

Kukla başkan olduğu tescillenir.

İHALE ÖMER KORKMAZ’A DEĞİL, FATİH ÖZGÖKÇEN’E KALIR!

Şunun da üzerine basa basa söylemekte yarar var; Konyaspor’un başına bir iş gelirse ya da bir alt lige giderse, ihale Ömer Korkmaz’a kalmaz…

İhalenin kime kalacağını sağır sultan bile biliyor…

Şunun da altını çizmekte yarar var; Ömer Korkmaz, “takımın başına bir şey gelirse, nasıl olsa ihale bana kalmaz, kimse beni bu konuda eleştiremez” gibi, bir düşünce ve saplantı içerisine girmemeli…

Ömer Korkmaz’ın da içerisinde yer aldığı Fatih Özgökçen başta olmak üzere, yönetimlerinde görev alan yöneticilerin de sorumlu olduğunun farkında bu millet…

Altını çizmekte bir beis görmüyorum, başta burnundan kıl aldırmayan, kibirli, egolu, dahası Konyaspor’un kahrına katlanmamış, ama kulübün bütün nimetlerinden her türlü faydalanmış Fatih Özgökçen’e kesilir fatura!

KONYASPOR’A KİMSE KÜSMEZ

Başkan adayı Ömer Korkmaz basın toplantısında, “Konyaspor’a kızabiliriz ama küsmeyiz” gibi bir laf etmiş…

Eyvallah…

Kimsenin Konyaspor’a küstüğü yok zaten…

Küstürenler utansın!

Konyaspor’la, sevenlerinin ya da taraftarlarının arasına giren Fatih Özgökçen’e olan tepkilerden dolayı insanlar maçlara gelmiyor, tribünleri doldurmuyor…

Bunları bilmemen mümkün değil…

Ömer Korkmaz olarak, taraftarların maçlara neden gelmediğinin farkında değilsen, sen de “eyyam” yapıyorsun demektir…

Kusura bakma sevgili Ömer…

İsmini adaletiyle nam salan İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer’den, Korkmaz soy ismini de korku nedir bilmeyen, yiğit ve cesur insanlardan almışsan, hem ismine hem de soy ismine layık ol…

Bu sana bir dost tavsiyesi…

Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar

ÖMER KORKMAZ’A TAVSİLER

Kulübün ekonomik durumu malum…

Konyaspor öncelikle kalan 6 haftayı en az 7-8 puanla tamamlamalıdır…

İlk yarının sonunda kesinlikle 20’in altına düşmemeli…

Ekonomik nedenlerden dolayı, aman aman transfer yapılmayacaksa da, yapılması gereken öncelik, içerideki oyuncuların form ve performansını artırmak…

Başta da Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Soner Dikmen, Ahmet Oğuz, Yunus Mallı, Steven Nzonzı, Sokol Cikalleshi, Oğulcan Ülgün, Muhammet Demir, Kahraman Demirtaş, Ghuilherme Sitya, Francısco Calvo, Cebrail Karayel ve Bruno Paz gibi oyuncuların...

Öncelikle bu oyuncuların gönlü alınmalı…

Fatih Özgökçen döneminde, öyle böyle değil, kocaman kocaman sıkıntılarla baş etmek zorunda kaldı bu çocuklar…

Bunları kimse inkar etmesin…

Çünkü, ortalamalarının altında oynayan ve her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacak futbolcu grubu bunlar…

Ömer Korkmaz’ın bu oyuncuları kendi standartlarına yükseltmeyi başarması, ara transferde Messi, Ronalda, Haaland gibi 3 önemli oyuncu transfer etmesi anlamına gelecektir…

Ama, Fatih Özgökçen kafası ile değil!

Burada Hakan Keleş’e de önemli görevli düşüyor…

Son Kasımpaşa maçında olduğu gibi Calvo ve Sokol’u kenarda oturtarak kazanma yanlışına düşmemeli asla…

Maçtan sonraki Calvo ve Sokol açıklaması osuruktan teyyare!

Geçecek orayı…

Hakan Keleş, kaliteye yönelik sıkıntı baş göstermişken, Calvo ve Sokol ile takımı sonuca götürecek diğer oyunculardan maksimum verim alabilmenin yoluna gitmelidir…

Kötü giden oyuna reaksiyon verebilme ya da itiraz edebilme özelliğine sahip oyuncular bunlar…

Zor günler, zor maçlar bekliyor Konyaspor’u…

Reaksiyon verebilen oyunculara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacak…

Bu takımın, ligde kalmasının olmazı budur...

Nokta.