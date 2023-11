Geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Genel Kurulla yeni yönetimi belirlenen Konyaspor’da görev dağılımı belli oldu.

Ömer Korkmaz Başkanlığı’ndaki yeni yönetimde şehrin değerli iş insanlarından Adem Bulut, hem icra kurulu üyesi hem de ikinci başkan olarak görev yapacak.

Liste ise şu şekilde oluştu, “Ömer Korkmaz Konyaspor Kulüp Başkanı, Adem Bulut İkinci Başkan, Önder Çınar Başkan Yardımcısı, Halil İbrahim İncer Başkan Yardımcısı, Yunus Derebağ Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü, Mustafa Başoda Başkan Yardımcısı, Mehmet Eryılmaz Başkan Yardımcısı, Mahmut Güzel Başkan Yardımcısı, Ayşe Atsan Genel Sekreter, Osman Öztürk As Başkan, Ali Tıngır As Başkan, Mehmet Ali Görgülü Asbaşkan, Hamdi Parmak As Başkan, Oktay Dalkıran As Başkan olarak görev yapacak. Kulübün yönetim kurulu üyesi ise şu şekilde oluştu. “Yusuf Küçükbakırcı, Osman Baharoğlu, Mustafa Dutar, Halil Bölükbaşı, Ahmet Ayan, Nuri Kaymak, Mustafa Damkacı, Alper Sungur, Erkut Çağlar Çelik”

(Recep Çınar)