Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Recep Çınar

Tümosan Konyaspor’da Olağanüstü Genel Kurulun ikinci oturumu gerçekleştirildi. Kongreye 890 üyeden 423’ü katılırken protokol olarak ise Ak Parti Milletvekili Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, CHP Milletvekili Barış Bektaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay Konyaspor başkan adayları Ömer Korkmaz ve Bekir Akdemir ile birlikte davetliler katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığına verilen teklifle Konyaspor’un eski Başkanı Fatih Yılmaz seçildi.

Tümosan Konyaspor’da görevi bırakan Başkan Fatih Özgökçen bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Özgökçen’in konuşmasının ardından faaliyet raporu video olarak hazuruna sunuldu.

LİSTELER İÇİN ÜYE TARTIŞMASI YAPILDI

Genel kurulda divana yönetim için iki liste sunuldu. Divan Bekir Akdemir ve Ömer Korkmaz’ın listesinin üyelerden oluşup oluşmadığını kontrol ettikten sonra Bekir Akdemir’in listesinde sadece üç üyenin delege olduğunu diğer isimlerini delege olmadığı belirlendi. Genel kurulda bu konuyla ilgili olarak tartışmalar çıktı. Daha sonra yatıştırılan tartışmaların ardından kongreye devam edildi.

ÖMER KORKMAZ YENİ BAŞKAN

Tüzük gereği Bekir Akdemir’in listesi oylamaya dahil edilmedi. Bu gelişmenin ardından Ömer Korkmaz’ın listesi tek liste olarak oylamaya katıldı. Yapılan oylama sonucu Ömer Korkmaz’ın listesi Konyaspor’un yeni yönetimi oldu.

Ömer Korkmaz’ın yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Ömer Korkmaz

Adem Bulut

Ayşe Atsan

Ahmet Ayan

Osman Baharoğlu

Mustafa Başoda

Halil Bölükbaşı

Erkut Çelik

Önder Çınar

Oktay Dalkıran

Mustafa Damkacı

Yunus Derebağ

Mustafa Dutar

Mehmet Eryılmaz

Mehmet Ali Görgülü

Mahmut Güzel

Halil İbrahim İncer

Nuri Kaymak

Yusuf Küçükbakırcı

Hamdi Parmak

Ali Tınkır

Osman Öztürk

Alper Sungur

''ÖZLENEN GÜNLERE MUTLAKA DÖNECEĞİZ''

Konyaspor’un yeni başkanı Ömer Korkmaz,gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında, “El ele vererek Konyaspor’u layık olduğu yere getireceğiz” dedi.

Korkmaz, “Bildiğiniz gibi bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devraldığımız Fatih Özgökçen, başkanımızdan yönetim kurulu arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Konyaspor zor bir süreçten geçiyor. 100 yıldır var olan Konyaspor’umuz sıkıntılı süreçlere de tanıklık etti. Camiada yaşanılan her sorun aslında bizlere tecrübe oldu. Konyaspor camiası olarak yeniden birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Her kesimi kucaklayan bir yaklaşımla zorlukları aşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN HERKES KIYMETLİDİR

Konyaspor’un yeniden özlenen günlere döneceğinin altını çizen Başkan Ömer Korkmaz, “Yeni yönetim kurulu olarak hedefimiz Konyaspor’u zorlu süreçten çıkarmaktır. Gayretimiz çabamız gece gündüz demeden Konyaspor için olacaktır. Çözeceğimiz her sorunda birlikte hareket edeceğiz. Taraftarımız camiamız ve basınımız ile bir bütün olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Yeniden özlenen günlere döneceğimize yürekten inanıyorum. Şehrin her kesiminden maddi ve manevi her türlü desteği göreceğimize inanıyoruz. Konyaspor’u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile zorlu bir yola çıktığımızın bilincindeyiz. Birbirimizin sırtına yaslanacağımız bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bulunduğumuz ortamda elini taşın altına koyan herkes bizim için çok değerlidir. Konyaspor’un başarısı için ter dökeceğiz. Her türlü yapıcı eleştiriye açık olacağız. Bu yola çıkarken bana desteklerini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.'' dedi.