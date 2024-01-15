Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Ömer Erdoğan ile anlaşmaktan vazgeçen yeşil beyazlılarda gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti. Konyaspor yönetimi ise yeni teknik direktör konusunda ters köşe yaptı. Yeşil beyazlılar tecrübeli teknik adam olan ve uzun yıllar Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Konyaspor’da daha önce, Ömer Erdoğan, Rıza Çalımbay, Bülent Korkmaz gibi isimler gündeme gelmişti.

Ömeroviç, yarın imza töreninden sonra ilk antrenmanına çıkacak ve Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında takımın başında olacak. Başka bir deyişle, Ömeroviç, ilk sınavını Göztepe’ye karşı verecek. (Recep Çınar)

FAHRUDİN ÖMEROVİÇ KİMDİR?

Doboj’da 26 Ağustos 1961’de dünyaya gelen Fahrudin Ömeroviç, Bosnalı eski bir kalecidir. Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Ömerovic, Türkiye’de futbolculuk yaparken Türk vatandaşı oldu ve Türkiye’de Fahrettin Ömerli adıyla tanınıyor. Ömeroviç, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’de yaşamayı seçti. İlk olarak Safet Susic ve Aykut Kocaman’ın yanında yardımcı antrenör olarak çalıştı. İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor takımlarında da teknik ekip üyesi olarak görev aldı. Bosnalı teknik adam en son Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yanında yardımcılık görevinde çalıştı.

Fahrudin Ömeroviç, 25 Ekim 2017’de Konyaspor ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varmıştı.