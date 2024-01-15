Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Hakan Keleş’ten Konyaspor teknik direktörlük görevine, Aykut Kocaman’ın yardımcılarından Fahrudin Ömeroviç getirildi.

Ömer Erdoğan ile anlaşmaktan vazgeçen yeşil beyazlılarda gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti. Konyaspor yönetimi ise yeni teknik direktör konusunda ters köşe yaptı. Yeşil beyazlılar tecrübeli teknik adam olan ve uzun yıllar Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Konyaspor’da daha önce, Ömer Erdoğan, Rıza Çalımbay, Bülent Korkmaz gibi isimler gündeme gelmişti.
Ömeroviç, yarın imza töreninden sonra ilk antrenmanına çıkacak ve Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında takımın başında olacak. Başka bir deyişle, Ömeroviç, ilk sınavını Göztepe’ye karşı verecek. (Recep Çınar)

whatsapp-image-2024-01-15-at-11-34-25.jpeg

FAHRUDİN ÖMEROVİÇ KİMDİR?
Doboj’da 26 Ağustos 1961’de dünyaya gelen Fahrudin Ömeroviç, Bosnalı eski bir kalecidir. Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Ömerovic, Türkiye’de futbolculuk yaparken Türk vatandaşı oldu ve Türkiye’de Fahrettin Ömerli adıyla tanınıyor. Ömeroviç, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’de yaşamayı seçti. İlk olarak Safet Susic ve Aykut Kocaman’ın yanında yardımcı antrenör olarak çalıştı. İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor takımlarında da teknik ekip üyesi olarak görev aldı. Bosnalı teknik adam en son Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yanında yardımcılık görevinde çalıştı.

Fahrudin Ömeroviç, 25 Ekim 2017’de Konyaspor ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varmıştı.

İlgili Haberler
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı
Emmanuel Boateng Konyaspor'da
Emmanuel Boateng Konyaspor'da
Konyaspor'dan Rıza Çalımbay sürprizi
Konyaspor'dan Rıza Çalımbay sürprizi
Konyaspor'u direkler ve Deniz kurtardı. Recep Çınar yazdı
Konyaspor'da teknik direktöre yeni isim! Kulübe önerildi
Konyaspor'da teknik direktöre yeni isim! Kulübe önerildi
Kim ya da kimler Konyaspor’un derdine derman olur? Recep Çınar yazdı
Konyaspor’da taraftarlar ayağa kalktı!
Konyaspor’da taraftarlar ayağa kalktı!
Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması
Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması
Son Haberler
MHP’nin 55 adayı daha açıklandı Gündem
MHP’nin 55 adayı daha açıklandı
Atatürk'ün 107 yıl önce bugün şehit verilen mevzilerde yapılan hatayı açıkladığı ortaya çıktı. Efsane Albay Aziz Ergen paylaştı Gündem
Atatürk'ün 107 yıl önce bugün şehit verilen mevzilerde yapılan hatayı açıkladığı ortaya çıktı. Efsane Albay Aziz Ergen paylaştı
Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Emziren annenin sütünü artırıyor. Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor. İşte şifa deposu ot
Havada bir anda ateş topu görüldü. Uzmanlar bile dondu kaldı Dünya
Havada bir anda ateş topu görüldü. Uzmanlar bile dondu kaldı
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor Ekonomi
FedEx, yeni bir e-ticaret platformu kuruyor
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı Spor
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı