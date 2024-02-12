Konyaspor'da yüzleri güldüren gelişmeyi Recep Çınar açıkladı

Necmettin Erbakan…

Allah rahmet eylesin…

Bu ülkenin yetiştirdiği iyi bir bilim insanı olduğu kadar, iyi de bir siyasi aktördü…

Akademik hayatında bilimsel çalışmalar ve siyaset dünyasında “Milli Görüş” çizgisi ile bu ülkede iz bırakan Necmettin Erbakan, zaman zaman söylediği edebi sözlerle, kurduğu cümlelerle de, hafızalarda yer edinmiş bir insandı…

Konyaspor’un Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etmesinden sonra, haklı olarak çıkarılan gök gürültüsü sevinç çığlıklarına tebessümle bakarken, Erbakan Hocanın daha önceki yazımda da kullandığım, “Bir çiçekle bahar gelmez, ama her bahar bir çiçekle başlarmış” sözünü de hem hatırlamak, hem de hatırlatmak geldi içimden!

Şunun da altını çizmekte yarar var; Konyaspor’un önümüzdeki maçlara üzerine koyarak deva edeceğine ve bu ligi sahipleneceğine olan inancımı kaybetmek istemiyorum…

Gerçekçi olmak gerekirse, Konyaspor’un zor bir fikstürü var…

Önümüzde hemen bir Beşiktaş maçı var…

Konyaspor, Beşiktaş’ı yenebilir mi?

Neden olmasın!

Faruk Özgökçen’in Ömer Korkmaz’a bıraktığı enkazın aynısını Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat’a bıraktı ve Beşiktaş’ın iki yakası bir araya gelmiyor!

Dolayısıyla Beşiktaş’ın durumu da vahim!

Konyaspor bunu fırsata çevirebilir…

Konumuz değil, ama şunu net olarak söyleyebilirim; Türk futbolu iyi yönetilmiyor!

Hem kulüp, hem de federasyon bazında...

Örneğin futbolun tepesindeki Mehmet Büyükekşi…

Eline topu verseler, “bomba” zannedip karakola koşacaklardan…

Futbolun “F”sinden anlamayan bir adam çıkıp geliyor, Türk futbolunu dizayn ediyor…

Olacak şey değil…

Fikstür çekiminde “Bay” çekip yanındakine “bu Bay” nasıl bir takım diyenlerin yönettiği kulüplerden ve bu kulüplerden TFF’nin başına gelen insanlardan bekliyoruz ki, futbolumuzun marka değerini artırsınlar!

Kel başa “şimşir” tarak misali!

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BAŞKAN ÖMER KORKMAZ UMUTLU

Ankaragücü galibiyetinden sonra, biraz nefeslenen Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’la hem Ankaragücü maçını, hem yeni transferleri hem de süreci konuştuk…

“Uzun zaman sonra uykunun tadını aldım” dedi…

Sonra devam etti…

“İnşallah bu bir başlangıç olur ve devamını getiririz, çünkü devamının gelmesi için, yönetim olarak elimizden gelen maddi ve manevi desteği takıma ve oyunculara veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” derken, Konya’nın nimetlerinden yararlanan, beslenen herkese mesaj vermeyi de ihmal etmedi…

Oyunculara, “Konyaspor bu ligin kiracısı değil, sahibi. Hep birlikte bu cendereden çıkacağız” diyerek, onlara olan güvenini tekrarlamış…

Konyaspor’un bu lige tutunması için gecesini gündüzüne katan bir başkan profili çiziyor…

Gelecek adına güzel şeyler söyledi…

Örneğin, oyuncuların ailelerine de sorumluluk verdiklerini, onları da olayın içine çektiklerini, futbolcuların ya da eşlerinin veya çocuklarının özel günlerinde yanlarında olduklarının altını çizdi…

Mesela, son haftaların en başarılı oyuncusu Nzonzi’nin kayınpederini maça davet ettiklerini ve Ankaragücü maçında beraber olduklarını söyledi…

Yeni transferlerden memnunlar mı?

Şikayetçi değiller…

Anladım ki, Ömer Korkmaz ve yönetimdeki arkadaşları bu işe yüreklerini koymuşlar, takımı bu ligde tutmak için, her türlü fedakarlığı yapıyorlar…

Aynı fedakarlığı şehrin abilerinden de bekliyorlar…

Ki, beklemekte hakları…

Çünkü, dermanları tükenmek üzere…

Hem maddi hem de manevi…

Konyaspor’un çok daha iyi yerlere gelmesi ve içerisinde bulunduğu bu kötü durumdan çıkması için, oyuncuların akitlerini yerine getirmeye mecbur olduklarını, dolayısıyla da, şehrin simitçisinden, en büyük restorancısına, yerde yürüyeninden, havadaki uçanına kadar herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı…

Ömer Korkmaz da benim gibi düşünüyor, bir çiçekle baharın gelmeyeceğini, ama her baharın da bir çiçekle başlayacağını…

Onun için “el verin bize” diyor…

Özellikle de seyirci noktasında çok mutlu…

“Her maçımızı bir fazla seyirciye oynamak istiyoruz” diyor, haklı olarak.