Konyaspor Başkanı kime Erol taş muamelesi yaptı? Recep Çınar en büyük tehlikeyi açıkladı

Maçı yazmadan önce taraftar konusuna değinmek lazım…

Konyaspor Başkanı ve Yönetimi ile CİO’sunun taraftarları kutuplaştırma, taraftarları karşı karşıya getirme gayretini anlamış değilim…

Dertleri ne taraftarlarla?

Konyaspor her zaman tarihi değerleriyle, özellikle de taraftarlarıyla büyük başarılara imza atmıştır…

Konyaspor Başkanı ve yönetimi, bir grup taraftara, Erol Taş muamelesi yapmamalı ve sırtını dönmemeli…

Camiada çok güçlü, çok saygın, koşulsuz Konyaspor’u seven yüzlerce insan bilinçli ya da bilinçsiz önce tribünlerden, sonra da Konyaspor’dan duygusal anlamda uzaklaştı…

Konyaspor’daki en tehlikeli gelişmelerden birisi de budur…

Özellikle bunun üzerine kafa yormak gerekir…

Gerek tribünlerden, gerek kulübün çeşitli kademelerinde görev yapmış, karşılıksız bu işe gönül vermiş insanlar; kulübün kullandığı kimi incitici, kimi kırıcı dilden dolayı yavaş yavaş belki de içlerinde fırtınalar yaşayarak Konyaspor’dan uzaklaşıyor…

İlhan Palut’un uzaklaştırıldığı gibi!

Bu kulüp, mevcut başkan ve yönetimin, babalarından kalan bir miras değil!

Yarın kendileri de gidecek, daha önceki gidenler gibi…

Şu da bir gerçek ki, iyi anılmayacaklar!

Konyaspor tarihine isimleri altın harflerle yazılmayacak…

Çünkü, Konyaspor kulübünü ziyan ettiler!

En son UEFA meselesi…

Konyaspor, 2022-2023 sezonuna ait ödeme yükümlüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 150 bin Euro’luk cezaya çarptırılmış…

Yazık değil mi bu kulübe?

Kendi ceplerinden çıkmayacağı için, umurların da bile değil.

*

MAÇA GELİNCE

Kupadan elenmiş, ligde de son 4 maçta “0” çekmiş, moral değeri dip yapmış, taraftarının kimyasını bozmuş, herkesin ve her kesimden insanın güvenini kaybetmiş!

Ekonomik kriz malum, ufukta düzeleceğine dair bir işaret de yok…

Nereden bakılırsa bakılsın, karşımızda dört duvarı yıkık bir Konyaspor var!

Giresunspor’un ise ekonomisini bilmiyorum, ama sportif anlamda hedefi bu lige tutunmak…

Bu anlamda da şiddetle kazanmaya ihtiyacı olan bir takım…

3 puanın aslanın ağzında olduğunu onlar da biliyor…

Hem Konyaspor, hem de Giresunspor bu 3 puanı almak için, canlarını dişlerine takarak hazırlandılar maça…

Maç başladığı gibi 0-0 bitti…

Giresunspor için 1 puan iyi puan…

Temsilcimiz Konyaspor için çok da iyi bir hafta olmadı…

Nedeni belli…

Bir tarafta rakiplerin kazanması, bir tarafta ise haftalardır 3 puana hasret bir Konyaspor!

*

Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Giresunspor karşısına Bouchalakis, Mahir, Marlos Moreno ve Pozuelo’dan oluşan taze kanlarla çıktı…

Konyaspor’da Soner Dikmen ve Bouchalakis’ten oluşan ikilinin önündeki üçlünün tamamı yeni transferlerden oluştu…

Sağ öndeki Mahir zaman zaman etkili olurken, sol önde oynayan Moreno ilk maçı olmasına rağmen, daha doğrusu oyunda kaldığı sürece hem takıma, hem de tribüne kendini kabul ettirdi…

Toplu oyunda oldukça etkili…

Moreno’yu izlerken, gözümün önüne Sivasspor’un Gradel’i geldi…

Birbirlerinin ikizi gibiler…

Moreno, orta yapma konusunda Zymer kadar etkili değil, ama takıma katkısı olacak gibi…

Üçlünün ortasında görev alan Pozuelo için ne denilebilir bilmiyorum, ama derde deva bir oyuncu olmadığı gerçek…

Aslında maç iki tarafa da gitti-geldi…

Konyaspor’un direkten dönen iki topunun yanı sıra konuk takımın da serseri ataklardan geliştirdiği gol girişimleri vardı…

Maçla ilgili, daha doğrusu teknik anlamda yazılacak çok şey yok, ama genel anlamda not düşülmesi gerekiyorsa, Konyaspor her geçen gün kan kaybediyor…

Hem yönetimsel, hem teknik, hem de tabela anlamında…

Ve en kötüsü de, Konyaspor kaybetmeyi alışkanlık haline getirdi...

Konyaspor’un puan kaybetmesi her ne kadar normal olsa da, bu takım kendine olan özgüvenini kaybederse, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gider ve duvara toslar…

Benden söylemesi.

