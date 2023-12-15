Sokak köpekleri toplanmazsa İstanbul'a timsahları salacak. Yetkililere ‘Hodri meydan’ dedi

Başıboş geçen sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hayvanları koruyan mevcut yasalara göre toplanan sokak köpeklerinin alındıkları yerlere geri bırakılmasının saldırıların artmasına sebep olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı yetkilileri açıkça tehdit ederek ‘Hodri meydan’ dedi. “Disaste” isimli hesapta paylaşım yapan kullanıcı, hayvanları koruma yasasının değişmemesi durumunda İstanbul Boğazı’na timsahları salacağını söyledi. Söz konusu paylaşımın altında İstanbul’daki timsahlar ile ilgili görseller de yer aldı.

“Devlete son çağrım” diyerek paylaşım yapan kullanıcı şunları söyledi:

“Devlete son çağrım…

Derhal 5199 sayılı hayvan koruma kanunu kaldırın Bu yasa yüzünden başıboş itleri toplayan çalışanlar itleri olduğu yere geri bırakmak zorunda

Eğer bu yasa kalkmazsa ABD'den sipariş verdiğim erkekli, dişili toplam 40 timsah yumurtasını boğaza bırakacağım

Birkaç sene içerisinde boyaları 2 metreyi bulan bu hayvanların (tuzlu su timsahları) Osmanlı zamanında burası doğal yaşam alanıydı. İnsanoğlu geldi ve yaşam alanlarını işgal etti.

Çoktan gümrükten geçen ve TR içinde kargoda olan yavrucaklar 2 senede 2.000, 4 senede 60.000, 10 senede ise yaklaşık 1 milyonluk popülasyona ulaşacak ve moda sahil vb. yerlerde dev timsahlar göreceksiniz.

Mevcut 5199 sayılı kanuna göre devlet bu timsahları toplayamaz ve itlaf edemez, sadece kısırlaştırdıktan sonra aldığı yere geri bırakabilir. Sevimli dostlarımızla yaşamaya alışacaksınız.

Bu dünyaya katili, tecavüzcüyü sığdırdınız da timsahları mı sığdıramıyorsunuz? Yaptığım bu protestoda sonuna kadar ciddiyim ve 5199 sayılı kanunun kaldırılması için devleti son kez uyarıyorum yoksa yumurtaları İstanbul boğazının serin sularına bırakacağım.”