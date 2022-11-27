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Köpek sahibini tüfekle vurarak öldürdü

Samsun’da ava giden bir vatandaş, köpeğinin patisinin tüfeğin tetiğe dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 17:40
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Köpek sahibini tüfekle vurarak öldürdü

Köpek sahibini tüfekle vurarak öldürdü
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İHA
Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın patisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.
Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Vatandaş
27.11.2022 17:44
Allah rahmet eylesin, yazık  
 
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