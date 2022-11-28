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Köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheliyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:07
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Köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheli serbest bırakıldı!

Köpeği boğarak öldürmeye çalışan şüpheliyle ilgili yeni gelişme!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maden Mahallesi'nde, 27 Kasım saat 03.30 sıralarında bir cadde üzerinde bir kişinin köpeği öldürmeye çalıştığına yönelik bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.Ç.K. (30) olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli E.Ç.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin köpeğin boynuna ve boğazına elleriyle baskı uygulayarak boğmaya çalıştığı yer aldı. (AA)

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