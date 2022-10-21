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Korona hamileleri daha fazla öldürdü

Kovid-19'un hamilelik ya da doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısında çarpıcı artışa neden olduğu açıkladı. Sonucu ABD’de hazırlanan rapor ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:09
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Korona hamileliğe bağlı ölümlerde artış yaratttı

Korona hamileleri daha fazla öldürdü
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ABD Hükümeti tarafından hazırlanan bir rapor çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Raporda, ABD'de özellikle siyahi ve hispanik kadınların hamilelik döneminde maruz kaldıkları hastalıklar ve doğum sürecinde yaşadıkları komplikasyonların Kovid-19 virüsüyle birleşmesi sonucunda can kayıplarında ciddi artışa neden olduğu vurgulandı.

Hamilelikle ilgili ölümlerin 2018'den bu yana yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiği ve geçen yıl bildirilen 1178 ölümün dörtte birinde Kovid-19'un da bir faktör olduğu anlaşıldı.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzdesi de yıllarca sabit kalmasına rağmen geçen yıl artış gösterdi. Kovid-19 sonrası dönemde ise daha fazla kadında doğum sonrası depresyon belirtileri ortaya çıktı. Illinois Üniversitesi Anne Sağlığı Araştırmacısı Karen Tabb Dina, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizde zaten anne ölümlerinin yaşandığı bir krizin ortasındaydık, (söz konusu veriler) Kovid-19'un bu krizi ülke olarak başa çıkamayacağımız oranlarda şiddetlendirdiğini gösteriyor."

ABD'deki anne ölümlerinin oranı, diğer birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek ve salgın öncesi dönemde yükselişe geçmişti ancak Kovid-19'un ABD'deki hamileler için koşulları daha da kötüleştirdiği hazırlanan raporda resmiyet kazandı.

Raporda ayrıca, “Hamilelik döneminde virüse yakalanan kadınlar yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalırken, personel sıkıntısı ve Kovid-19 kısıtlamaları, anne adaylarının yüz yüze sağlık hizmeti almalarını daha da zorlaştırdı. Gebeler arasındaki depresyon vakaları da salgının sebep olduğu stres nedeniyle arttı.” İfadesi yer aldı.

AA

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