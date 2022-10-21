Korona hamileleri daha fazla öldürdü

ABD Hükümeti tarafından hazırlanan bir rapor çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Raporda, ABD'de özellikle siyahi ve hispanik kadınların hamilelik döneminde maruz kaldıkları hastalıklar ve doğum sürecinde yaşadıkları komplikasyonların Kovid-19 virüsüyle birleşmesi sonucunda can kayıplarında ciddi artışa neden olduğu vurgulandı.

Hamilelikle ilgili ölümlerin 2018'den bu yana yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiği ve geçen yıl bildirilen 1178 ölümün dörtte birinde Kovid-19'un da bir faktör olduğu anlaşıldı.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzdesi de yıllarca sabit kalmasına rağmen geçen yıl artış gösterdi. Kovid-19 sonrası dönemde ise daha fazla kadında doğum sonrası depresyon belirtileri ortaya çıktı. Illinois Üniversitesi Anne Sağlığı Araştırmacısı Karen Tabb Dina, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizde zaten anne ölümlerinin yaşandığı bir krizin ortasındaydık, (söz konusu veriler) Kovid-19'un bu krizi ülke olarak başa çıkamayacağımız oranlarda şiddetlendirdiğini gösteriyor."



ABD'deki anne ölümlerinin oranı, diğer birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek ve salgın öncesi dönemde yükselişe geçmişti ancak Kovid-19'un ABD'deki hamileler için koşulları daha da kötüleştirdiği hazırlanan raporda resmiyet kazandı.

Raporda ayrıca, “Hamilelik döneminde virüse yakalanan kadınlar yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalırken, personel sıkıntısı ve Kovid-19 kısıtlamaları, anne adaylarının yüz yüze sağlık hizmeti almalarını daha da zorlaştırdı. Gebeler arasındaki depresyon vakaları da salgının sebep olduğu stres nedeniyle arttı.” İfadesi yer aldı.

AA