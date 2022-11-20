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Dikkat! O semptomlar tam 1,5 yıldır sürüyor

Koronavirüs geçiren kişilerde halsizlik, yorgunluk, öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile akciğer, kalp ve nörolojik bulguların uzun süre devam ettiği saptandı. Semptomlar tam 1,5 yıldır sürüyor…

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 08:53
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O semptomlar tam 1,5 yıldır sürebiliyor

Dikkat! O semptomlar tam 1,5 yıldır sürüyor
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde oluşturulan 'Covid-19 Uzun Süreli İzlem Polikliniği'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 'Covid-19 Sonrası İzlem Poliklinikleri' oluşturulması kararı alınmıştı.

Koronavirüs geçiren kişilerde hastalıktan sonra devam eden şikayetlerin tespiti ve izlenmesi amacıyla oluşturulan poliklinikte yapılan tetkikler sonucunda hastalığı atlatan kişilerde en çok halsizlik, yorgunluk, öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile akciğer, kalp ve nörolojik bulguların uzun süre devam ettiği tespit edildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya, konuyla ilgili açıklama yaptı,"O zaman hastalıktan sonra devam eden uzun bulguların olduğu fark edilmişti. Bu hastaların özellikle akciğer, kalp ve nörolojik bulgular açısından mutlaka değerlendirilmesi önerilmişti. Özellikle hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakım yatışı gerektiren, uzun süre tedavi almış hastalar, taburcu olurken evine oksijen tedavisi verilmiş hastaları değerlendiriyoruz. Taburcu olduktan 1 ay sonra hastaların akciğer grafisi ve muayeneleri yapılıyor. Mevcut bulgularına göre aralıklı olarak burada testleri ve takipleri yapılıyor. Şu anda elimizde birikmiş vaka serimiz var. Bunlarla ilgili yapılan çalışmaların yayınlarını yapacağız ve bulgularını sunmaya çalışacağız" diye konuştu.

Prof. Kaya, hastalığın ardından şikayetleri 3 ay devam eden vakalara 'uzun Covidli' denildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"İyi biliyoruz ki; Covid-19 akciğer dışında kalp, böbrek, kas-iskelet sistemi, nörolojik bulgular, pıhtılaşma bozuklukları, akciğer embolileri ile seyredebilen bir hastalıktı. Tuttuğu organ ile ilgili de uzun süreli hastaların semptomları ve şikayetleri olduğu anlaşıldı. Özellikle Covid-19 geçirdikten sonra en sık karşılaştığımız bulgu, halsizlik ve yorgunluk. Hakikaten çok açıklanamadı ama en çok görülen bulgulardan birisi. Onun dışında da özellikle akciğerler, kalp ve nörolojik bulguların öne çıktığını görüyoruz. Özellikle egzersiz kapasitesinde azalma, yoğun bakıma yatmış, oksijen ihtiyacı olmuş, solunum cihazına bağlanmış hastalarda akciğerler açısından da nefes darlığı görülüyor. Bu hastaların akciğer tutulmaları oldukça fazlaydı. Taburcu olmalarından sonra devam eden nefes darlığı şikayetlerini gördük, akciğerlerinde hala hastalıktan kalma izlerin olduğunu gördük.”

Aynı poliklinikte görevli Uzman Dr. Miraç Öz ise şöyle konuştu:

"Hastaların hastalıkları geçtikten sonra devam eden şikâyetleri üzerine böyle bir poliklinik oluşturma gereği duyuldu. Poliklinik açılmadan önce de hastalar kliniğimize başvurularda bulunuyorlardı. Covid-19 geçiren kişilerde uzun süre devam eden nefes darlığı şikayetleri gördük. Hastalar ilk önce bu nedenle bizlere başvurdular. Şikayetler arasında uzun süre devam eden halsizlik, yorgunluk, öksürük karşımıza çıkanlar arasında. Ancak en sık gördüğümüz şikayet, tüm dünyada olduğu gibi bizde de nefes darlığı şikayetinin uzun süre devam etmesi ve efor kapasitelerini kısıtlamasıydı. Şikayetleri uzun süre devam eden akciğer tomografi ya da grafilerinde problemleri devam eden hasta gruplarını takip ediyoruz. Yaklaşık 250’ye yakın hastamızı halen takip etmekteyiz. 3 ay sonra hala şikayeti devam eden hastalar var. 6 ay sonra şikayetleri giderek azalan takipten çıkardığımız hasta grupları da var. Ancak 1,5 yıldır hala şikayetleri devam eden takipte kalan hastalarımız da var. Nefes darlığı azalarak da olsa devam ettiğini belirten hastalarımız var."

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