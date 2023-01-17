Mutluluğa kurşun sıkma videosu karşılık buldu

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon şampiyonluğu garantilemeye başladığı haftalarda, kulübün twitter hesabından yayınlanmaya başlayan ‘’Mutluluğa kurşun Sıkma’ başlığındaki videosu oldukça yüksek beğeni kazanmıştı.

Hepsi rahmetli olan; Dozer Cemil, Kazım Koyuncu, Eren Bülbül, Özkan Sümer ve kulübün tribünlerdeki ilk kadın taraftarı olarak bilinen Nazmiye Abanoz’un duygusal bir müzik ve seslendirme ile canlandırıldığı kısa video film, oldukça etkileyici bir işe imza attı.

Şampiyonluk yolunda kutlama adına atılacak her bir kurşundan, can kaybı riski olabileceğini düşünen bordo mavili kulüp, sosyal sorumluk projesi altında söz konusu olan bu kısa filmi, sosyal medya hesaplarında taraftarlarının ve kamuoyunun beğenisine sunmuştu.

Bu 1’50’’lik film, geçtiğimiz yıl nisan ayı içerisinde yayına girmesinin ardından, geçtiğimiz yılın sonuna kadar sadece Twitter’da, 1 milyon 109 bin görüntülenme alırken, 48 bin 755 beğeni ve 14 bin 960 retweet yapıldığı öğrenildi.

Sosyal sorumluk projesi altında Trabzonspor Medya Departmanlığı tarafından hazırlanan film; Instangram’da da 1 milyon 337 bin 965 görüntülenme ve 163 bin 890 beğeni, Facebook hesabında ise; 40 bin 790 etkileşim, 33 bin 922 ifade, 8 bin 715 paylaşım, Bin 995 de yorum aldığı belirtildi.

Diğer yandan;bordo mavili kulübün YouTube sayfasında yayınlanan film; 10 bin 450 beğeni, 60 bin 815 görüntülenmeye ulaştı.

‘’Mutluluğa kurşun sıkma’’ adlı proje bordo mavili camia ve bir çok spor severden yoğun ilgi görmüş ve taraftarlar bu çağrıya kulak vererek, yıllar sonra gelen şampiyonlukta bile silahla kutlama yapmamış ve hiç kimsenin burnu dahi kanamamıştı.

Ayrıca, aslında tüm ülkeyi yakından ilgilendiren bu proje; Türkiye’deki tüm televizyon kanallarında ve spor programlarında da defalarca yayınlanarak, ülkemizde oldukça ilgi çekmişti.