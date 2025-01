Kötü futbol devam ediyor

Yine saç baş yolduk, sinir küpü olduk, perişanları oynadık. Beşiktaş taraftarı ne zaman huzurlu bir şekilde, mutlu bir maç izleyecek. Ne zaman iyi futbol oynayıp, ertesi gün gururlu bir şekilde işine, okuluna gidebilecek. Siyah beyazlı renklere gönül vermiş çocuklar formalarını giyip sokaklarda galibiyet, iyi futbol konuşacak. Bunların cevabını verebilecek kimse yok mu. Bunları istemek hakkı değil mi. Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde ligin zayıf takımlarından Bodrumspor’u zor zahmet 2-1 yenmeyi başardı. Her hafta yazmaktan, eleştirmekten ben bıktım, takım kötü futbol oynamaktan bıkmadı.

Her maç bu kadar kötü oynanamaz. Bu oyunculara ne oldu, neler yaşadılar? Futbolu unutmuşlar. Ayakta duracak halleri yok. Yanındaki adama ayak içi pas veremeyecek hale gelmişler. Bu takım nasıl olur da bu seviyelere düşer. Aklım almıyor. Hiç mi çalışmıyor, oyuncular bu durumu kabullenmişler. Her hafta bu kadar da kötü futbol oynanmayacağını yazıyorum, bir sonraki hafta çok daha kötü futbol oynuyor takım. Her hafta kötü oynama istatistiklerini geliştiriyorlar. Bizlere de başarılarının devamını dilemek düşer. Ligin zayıf ekibi Bodrumspor’a karşı etkili futbol ortaya koyamıyor. Buz gibi havada stada gelmiş, siyah beyazlı renklere aşık taraftarın güzel futbol izlemek hakkı değil mi.

Seyir zevki yüksek maç izlemek hakkı değil mi. Bu taraftara bunları çok gören futbol takımına yazıklar olsun. Başka da bir şey demeye gerek yok. Atılan 2 gol dışında başka bir pozisyon yok ortada. Maçı izlerken en çok duyduğum isim Mert Günök oldu. Daha ne yapsın Mert? Tek başına takımı ayakta tutmaya çalıştı. Kaç tane net pozisyon kurtardı ben sayamadım. Beşiktaş 2025 yılında 2 lig, 1 Kupa maçı oynadı. Bu 3 karşılaşmada maçın adamı, en çok ismi duyulan isim kaleci Mert Günök oluyorsa burada çok büyük sıkıntı var demektir. Beşiktaş çok büyük takım, büyük takımlar rakip takıma bu kadar çok pozisyon vermez. Defans hattı evlere şenlik. San ki sahaya muhabbet etmeye gelmişler. Ara sıra rakip oyuncuların pozisyona girmesini engelleyin, kaleci Mert’in rakip oyuncuları durdurduğu gibi. Beşiktaş oyuncuları futbolu unutmuşlar. Her çalışma sonrası mutlaka futbol görüntüleri izlemelerini tavsiye ediyorum. Takımda teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Yönetim acele etmeden en doğru ismi bulacağına eminim. Bu oyuncu kadrosuna acil müdahale edilmezse, yönetimi, teknik direktörü yer. Hem de çatır çatır.