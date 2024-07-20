Kozan’da orman yangını

Yangın, Turgutlu Mahallesi Tepe bölgesinde akşam saatlerinde başladı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangına hızla müdahale etmek için altı yangın söndürme aracı, su tankları ve çok sayıda yangın söndürme personelini olay yerine yönlendirdi. Yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çaba gösterirken, jandarma ekipleri yangının nasıl başladığını anlamak için bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Yangının sebebi ve hasarının boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.