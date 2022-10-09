Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
KPSS ön lisans adayları saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
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