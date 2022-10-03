ÖSYM adeta darphane gibi çalıştı. 6 aylık gelir 1 milyar lirayı aştı

Ağustos ayında gerçekleştirilen ve soruların bir yayınevinin deneme kitaplarındaki sorular ile birebir olması nedeniyle iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından tartışmaya açılan ÖSYM’nin 2022 yılının ilk yarısına yönelik mali verileri belli oldu. Sınav güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle eleştirilen kurumun, büyük bölümü adaylardan toplanan sınav ücretlerinden oluşan altı aylık gelirinin 1 milyar 31 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Kurumun Ocak-Haziran 2022 dönemindeki geliri, 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 54 arttı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; ÖSYM’nin 2022 yılının ilk yarısına yönelik mali verileri, “ÖSYM darphane gibi çalışıyor” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi. Kurumun gelirinin 1 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

RAPOR GECİKMELİ OLARAK YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu gecikmeli olarak yayınlandı. Şaibe nedeniyle iptal edilen KPSS oturumundan söz edilmeyen raporda, iptal edilen sınavın yerine eylül ayında gerçekleştirilen sınavın tarihi ve katılım sayısına yer verildi. Rapora göre ÖSYM, 2022 yılının ilk altı ayında toplam 1 milyar 31 milyon 415 bin TL gelir elde etti. 2021 yılının ilk yarısına göre yüzde 54 oranında artan gelirinin 1 milyar 30 milyon 672 bin TL’si, “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” kalemi altında sınıflandırıldı.

ÖSYM’nin Ocak-Haziran 2022 dönemindeki giderlerinin detayları da raporda yer aldı. Buna göre, ÖSYM’nin 2022’nin ilk yarısındaki gideri 445 milyon 927 bin 856 TL ile ifade edildi. Toplam giderin 336 milyon 917 bin TL’si personel giderlerinden oluştu.

ÖSYM’NİN “GÜVENLİK” HEDEFLERİ

Kurumun, “Ölçme, seçme ve yerleştirme sisteminde geçerlilik, güvenilirlik ve adaletin artırılması” hedeflerine ulaştığının belirtilmesi dikkati çekti. İdare, “Sınav salonlarında kullanılan kamera sayısı” ile “E-sınav uygulanan merkez sayısı” ve “Testlerin güvenilirlik oranı” konulu hedeflerin gerçekleşme oranının sırasıyla yüzde 102, yüzde 80 ve yüzde 100 olduğunu bildirdi.

ÖSYM GELİRLERİ KATLANARAK ARTIYOR

2022 yılının henüz ilk yarısında 1 milyar TL’nin üzerinde gelir elde eden ÖSYM’nin 2017-2021 döneminde elde ettiği gelirler de dudak uçuklattı. İdarenin geliri yıllar itibarıyla şöyle gerçekleşti:

- 2017: 525 milyon 768 bin TL

- 2018: 622 milyon TL

- 2019: 546 milyon 26 bin TL

- 2020: 860 milyon 512 bin TL

- 2021: 767 milyon 630 bin TL

- 2022 (Ocak-Haziran): 1 milyar 31 milyon TL