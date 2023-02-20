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Peskov’dan Moldova uyarısı: Son derece gerginiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldovalı yetkililerin açıklamalarına “dikkat etmeleri” gerektiğini belirterek, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin.” dedi

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:06
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Moldova ile ilişkilerimiz son derece gergin

Peskov’dan Moldova uyarısı: Son derece gerginiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova Başbakanı Dorin Recean’ın, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinin askerden arındırılması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilerin halihazırda gergin olduğuna işaret eden Peskov, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin. Moldova yönetimi, Rusya karşıtı her şeye vurgu yapıyor. Rusya karşıtı bir histeriye giriyorlar.” ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu yaklaşımın Rusya-Moldova ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yapıcı tutum eksikliği, Moldova’ya yardımcı olmaz ve elbette ikili ilişkilerimize zarar verir. Moldovalı muhataplarımıza açıklamalarında çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.” diye konuştu.

16 Şubat’ta Moldova’da kurulan yeni hükümetle başbakanlık görevini üstlenen Dorin Recean, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Moldova’ya karşı “hibrit” savaş yürüttüğünü ve Rus askeri güçlerinin bulunduğu Transdinyester’in askerlerden arındırılması gerektiğini söylemişti.

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