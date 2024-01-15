Kripto paralar kayıplarını telafi edebilecek mi?

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler kripto para piyasaları üzerinde de etkili oluyor.

Bu hafta yoğun geçecek olan piyasalarda Davos’ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu ve açıklanacak olan ekonomik veriler kripto para piyasalarında volatilite oluşturabilir.

ETF’lerin onayından ve işleme başlamasından sonra kripto para piyasalarında satış baskısı oluştu.

ETF haberleriyle beraber lider kripto para birimi Bitcoin, 49.000 dolar seviyesine kadar yükselerek Aralık 2021’den sonra en yüksek sebebiyle gördü.

Ancak Bitcoin, bu seviyede kalıcılığını sağlayamadan derin kayıplar vererek ekranları kana buladı.

Bitcoin haftanın ilk işlem gününde 17.10’da 42.644 dolar seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

Bitcoin’le beraber altcoinler de hareketlilik görüldü.

Altcoinler grubundan en büyüğü olan Ethereum, 2.718 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşadıktan sonra kazançlarını silerek 2.480 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum aynı saat diliminde 2.530 dolar seviyesinde yatay bir seyir sergiledi.