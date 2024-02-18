Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?

Reyhan Altay Aşan
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Kripto paralar haftanın son gününde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Kripto paralar bugünü yükselişle kapatırsa haftalık bazda pozitif bir kapanış gerçekleşmiş olacak.

Kripto paraların haftayı pozitif bölgede kapatması yükselişleri hızlandırabilir ve yükseliş potansiyelinin devam etmesini sağlayabilir.

Lider kripto para birimi Bitcoin TSİ 14.00’de 51.810 dolar seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.

Bİtcoin ETF’lerine düzenli girişlerin sağlanması yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

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Bitcoinn’de görülen bu yükselişler altcoinler tarafında da etkili oluyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum’da da yükselişlerin olduğu görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 2.808 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Geçtiğimiz gün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi takip edildi. ABD’de ÜFE yıllık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık bazda ise 0,3 ile beklentileri aştı.

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