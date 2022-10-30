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Zelenski Müzakerenin tek yolunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G20 Zirvesi öncesi önemli mesajlar vererek, barış müzakerelerini başlamasının Rusya’nın tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:55
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Zelenski Müzakerenin tek yolunu açıkladı

Zelenski Müzakerenin tek yolunu açıkladı
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Endonezya’da 15-16 Kasım’da düzenlenecek G20 Zirvesi yaklaşırken, Ukrayna savaşını Batılı ülkelerle pazarlık yoluyla bitirmenin formülünü aramaya başlayan Rusya’ya Kiev’den sert yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirecek müzakerelerinin başlayabilmesi için Rusya’nın Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini açıkladı.

 

HALKIMIZI DİZE GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Ukrayna halkının başka formülü kabul etmeyeceğinin altını çizen Zelenski, “Rusya’nın ülkemizden nasıl çekileceği de gelecekteki müzakereler açısından önemli. Kendileri çekilirse farklı bir masa, biz onları çarpışarak kovarsak farklı bir müzakere masası kurulacak. Seçecekleri yol sadece bizimkini değil, kendi geleceklerini de belirleyecek” dedi. Rusya’nın Ukrayna altyapısına düzenlediği saldırıların 9 bölgede 4 milyon insanı elektriksiz bıraktığını vurgulayan Zelenski, “Rusya, halkımızı bu tür yöntemlerle dize getireceğini düşünüyorsa yanılıyor” dedi. Rusya’nın seferberliğin tamamlandığı açıklamasına değinen Zelenski. “Bence acele etmesinler. Yakında ikinci bir seferberlik dalgasına ihtiyaçları olacak” diye konuştu.

Önceki gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin’in 21 Eylül’de ilan ettiği kısmi seferberlik çerçevesinde 300 bin kişinin silah altına alma sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.

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