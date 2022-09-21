Kriz kâhini Roubini dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Etkileri ciddi, uzun ve çirkin olacak diye uyardı!

'Kriz kâhini' ve 'Dr. Kıyamet' olarak tanınan Prof. Nouriel Roubini, uzun ve çirkin bir resesyon beklediğini, Fed'in faizi yüzde 5'e kadar yükseltmek zorunda kalacağını söyledi ve zombi şirketler ile ülkelerin batacağını öne sürdü.

“Dr. Kıyamet” olarak da tanınan profesör, ABD’de S&P 500 borsa endeksinde de keskin bir düzeltme beklediğini, normal bir resesyonda endeksteki düşüşün yüzde 30 olabileceğini, sert bir inişte ise S&P 500’deki kaybın yüzde 40’a ulaşabileceğini öne sürdü.

BİR ÇOK ÜLKE BATACAK

ABD’de hafif bir resesyon bekleyenleri şirketlerin ve kamu kesiminin büyük borç oranlarına bakmaya davet eden Roubini, “Faizler ve borç çevrim maliyetleri artıkça birçok zombi kurum, hane, şirket, banka ve ülke batacak. Böylece kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz” uyarısında bulundu.

İMKANSIZ GÖREV

Ekonomide sert iniş olmadan yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmanın ABD Merkez Bankası (Fed) için “imkansız görev” olduğunu vurgulayan Roubini, bugünkü toplantıda 75 baz puan, kasım ve aralık toplantılarında 50’şer baz puan faiz artışları beklediğini, bunun da yıl sonunda federal fonlama faizini yüzde 4-4,25 aralığına yükselteceğini söyledi.

Ücretler ve hizmet sektöründe kalıcı enflasyonun Fed’e muhtemelen faizleri daha fazla artırmak dışında seçenek bırakmayacağını ve faizin yüzde 5’e doğru yükseleceğini öne süren ünlü ekonomist, pandemi, Rusya-Ukrayna çatışması ve Çin’in sıfır Covid politikası kaynaklı negatif arz şoklarının maliyetleri artıracağını ve ekonomik büyümeyi düşüreceğini, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için uzun süren bir cılız büyüme ve işsizlik artışını içeren mevcut ‘büyüme durgunluğu’ hedefine ulaşmasını zorlaştıracağını söyledi.

‘MALİ TEŞVİK OLMAYACAK’

Kamu borçları çok yüksek olduğu için resesyon durumunda hükümetlerin mali teşvik yoluna gitmesini beklemediğini belirten Roubini, “Yüksek enflasyon aynı zamanda ‘mali teşvik uygularsanız toplam talebi aşırı ısıtırsınız’ anlamına gelir” dedi.

Bu nedenlerden dolayı 1970’lerdeki gibi stagflasyon ve 2008’deki küresel finans krizinde olduğu gibi büyük borç sorunları öngören profesör, “Kısa ve hafif değil ciddi, uzun ve çirkin bir resesyon olacak” iddiasında bulundu.

Arz şoklarının ve finansal sorunların ciddiyetine bağlı olarak resesyonun 2023 boyunca süreceğini bekleyen Roubini, 2008 krizinde hane halkları ve bankaların en sert darbeleri aldığını, bu defa şirketler, hedge fonlar ile özel sermaye ve kredi fonları gibi gölge bankaların çökeceğini öne sürdü.

BÜYÜK TEHDİTLERİ SIRALADI

Roubini’nin “Mega tehditler” adlı yeni kitabında, üretim maliyetlerini artırarak potansiyel büyümeyi düşürecek 11 orta vadeli negatif arz şoku sıraladığını aktaran Bloomberg, bunlardan bazılarının küreselleşmeden geri dönüş, korumacılık, imalat sanayisinin Çin ve Asya’dan Avrupa ve ABD’ye taşınması, gelişen ve gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması, göç kısıtlamaları, ABD ve Çin’in ayrışması, küresel iklim krizi ve tekrarlanan pandemiler olduğunu yazdı.