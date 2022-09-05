Kübra Par Yiğit Bulut’a sert çıktı. Hangi emekli Antalya’da 22 gün tatil yapabilir?

Habertürk yazarı Kübra Par, AKP’nin iktidara geldiği ilk dönemlerde eşiyle bolca seyahat ettiğini, gittikleri yerlerde en iyi otellerde kaldıklarını, Michelin yıldızlı restoranları denediklerini belirterek, "Çok mu zengindik? Hayır. Aksine bugünkünden daha az kazanıyorduk. Fakat Türk lirasının alım gücü yüksekti. O zamanlar Türkiye’de orta sınıf için yurt dışında tatil yapmak olağan bir durumdu. Paris’te, Londra’da, Madrid’de sokaklar Türk turistten geçilmezdi.

Şimdi 40 yaşıma yaklaştım ve bu bahsettiğim çapta seyahatler yapmak bugün bana hayal gibi geliyor. Sadece benim için değil geçmişte sıkça yurt dışına çıkan yüzbinlerce insan için durum böyle..." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un "İlahi adalet. Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!" sözlerine dikkat çeken Par, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Alman siyasetçiler emekli vatandaşlarına bu kışı Antalya’da geçirmelerini tavsiye ediyor. Hatta Almanya'nın ucuzluk marketi Lidl müşterilerine Türkiye’de 5 yıldızlı otel için 22 gün her şey dahil 599 Euro’ya tatil satıyor.

Bir Alman, üç öğün yemek ve her türlü imkana sahip söz konusu otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Üstelik bu paranın içinde gidiş dönüş uçak bileti de dahil. Dün bu ilan üzerine Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından biri “İlahi adalet. Bize muhtaçlar” diye yazmış.

Gerçekten ilahi adaletten söz edeceksek şunu sormalıyız; bugün Türkiye’de kaç emekli Almanya’da 22 gün her şey dahil tatil yapabilir? Hadi Almanya’yı geçelim, kaç emeklimiz Antalya’da 22 gün tatil yapabilir? Sıktı dişini, gidecek diyelim...

Almanlara verilen fiyat 22 gün için 600 Euro. Yani bugünkü kur ile yaklaşık 11 bin TL. Peki ilanda görülen otele Türkiye’den rezervasyon yapmaya kalkışsanız ne kadar? Bir haber sitesi test etmiş. 22 günlüğü 66 bin 978 TL! O ‘ilahi adalet’ten bize de lazım."