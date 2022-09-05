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  • Kübra Par Yiğit Bulut’a sert çıktı. Hangi emekli Antalya’da 22 gün tatil yapabilir?

Kübra Par Yiğit Bulut’a sert çıktı. Hangi emekli Antalya’da 22 gün tatil yapabilir?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un "İlahi adalet. Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!" sözlerine dikkat çeken Kübra Par, “Gerçekten ilahi adaletten söz edeceksek şunu sormalıyız; bugün Türkiye’de kaç emekli Almanya’da 22 gün her şey dahil tatil yapabilir? Hadi Almanya’yı geçelim, kaç emeklimiz Antalya’da 22 gün tatil yapabilir?” diye sordu. 

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:22
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:56
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Kübra Par Yiğit Bulut’a sert çıktı Hangi emekli Antalya’da 22 gün tatil yapabilir

Kübra Par Yiğit Bulut’a sert çıktı. Hangi emekli Antalya’da 22 gün tatil yapabilir?
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Habertürk yazarı Kübra Par, AKP’nin iktidara geldiği ilk dönemlerde eşiyle bolca seyahat ettiğini, gittikleri yerlerde en iyi otellerde kaldıklarını, Michelin yıldızlı restoranları denediklerini belirterek, "Çok mu zengindik? Hayır. Aksine bugünkünden daha az kazanıyorduk. Fakat Türk lirasının alım gücü yüksekti. O zamanlar Türkiye’de orta sınıf için yurt dışında tatil yapmak olağan bir durumdu. Paris’te, Londra’da, Madrid’de sokaklar Türk turistten geçilmezdi.

Şimdi 40 yaşıma yaklaştım ve bu bahsettiğim çapta seyahatler yapmak bugün bana hayal gibi geliyor. Sadece benim için değil geçmişte sıkça yurt dışına çıkan yüzbinlerce insan için durum böyle..." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un "İlahi adalet. Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!" sözlerine dikkat çeken Par, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Alman siyasetçiler emekli vatandaşlarına bu kışı Antalya’da geçirmelerini tavsiye ediyor. Hatta Almanya'nın ucuzluk marketi Lidl müşterilerine Türkiye’de 5 yıldızlı otel için 22 gün her şey dahil 599 Euro’ya tatil satıyor.

Bir Alman, üç öğün yemek ve her türlü imkana sahip söz konusu otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Üstelik bu paranın içinde gidiş dönüş uçak bileti de dahil. Dün bu ilan üzerine Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından biri “İlahi adalet. Bize muhtaçlar” diye yazmış.

Gerçekten ilahi adaletten söz edeceksek şunu sormalıyız; bugün Türkiye’de kaç emekli Almanya’da 22 gün her şey dahil tatil yapabilir? Hadi Almanya’yı geçelim, kaç emeklimiz Antalya’da 22 gün tatil yapabilir? Sıktı dişini, gidecek diyelim...

Almanlara verilen fiyat 22 gün için 600 Euro. Yani bugünkü kur ile yaklaşık 11 bin TL. Peki ilanda görülen otele Türkiye’den rezervasyon yapmaya kalkışsanız ne kadar? Bir haber sitesi test etmiş. 22 günlüğü 66 bin 978 TL! O ‘ilahi adalet’ten bize de lazım."

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Ekomonist Ekrem
5.09.2022 16:12
Bu şahısın Allah bir demesinin haricinde hiç bir söylediğine kesinlikle inanmam ve ciddiye almam  
 
Kemal
5.09.2022 15:59
Evet ilahi adalet kendi ülkesinde bile tatil yapamayan emekli istedi bunu.Bırak tatili kirasını ödeyemiyor.İstediği oldu.Emekli hala aynı şeyi istiyor.Bu ilahi adalet değilde ne?  
 
Tozanlı
5.09.2022 15:46
2012 den bu yana gerek emeklinin gerek işcinin, maâşinı gasp ettiler..yok % 4.5..yok % 5.5 diye diye sözde büyüyen !! Türkiyeden pay vermediler..Cumhuriyetin fabrikalarını satmalarından belli idi zate  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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