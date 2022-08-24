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  • Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk birbirine girdi. Seviyeli tartışma başladı. Biri hakaret etti diğeri hakarete böyle ceva

Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk birbirine girdi. Seviyeli tartışma başladı. Biri hakaret etti diğeri hakarete böyle cevap verdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 6'lı masanın henüz bir cumhurbaşkanı adayı belirlememesini eleştirerek "Bu vatandaşa 'biz kimi gösterirsek gidip eşek gibi oy vereceksin" demek" ifadelerini kullanmıştı. HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, canlı yayında Cüneyt Özdemir'e çok sert eleştirilerde bulundu.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:32
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:42
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Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk birbirine girdi

Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk birbirine girdi. Seviyeli tartışma başladı. Biri hakaret etti diğeri hakarete böyle cevap verdi
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Seçimler yaklaşırken cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürüyor. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk arasında sosyal medyada “hoşt” polemiği yaşandı. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, gazeteci Kübra Par’ın sunduğu “Açık ve Net” programına konuk olan HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk’e sert tepki gösterdi. 

HaberTürk yazarı Öztürk de sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yüklenen Cüneyt Özdemir'e “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin sözün yok. Hoşt. Bu kadarsın” diyerek tazminat davası açtı.

"CÜNEYT ÖZDEMİR'İN KONUŞMASININ BİR ANALİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünden ayrıldıktan sonra Yeni Şafak'ta yazan, şimdi ise yorumlarını HaberTürk'te sürdüren Kemal Öztürk, dün (23 Ağustos 2022) yayımlanan Açık ve Net programında Cüneyt Özdemir'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri için, "Cüneyt Özdemir'in konuşmasının bir analiz olduğunu düşünmüyorum. İçinde  bolca küfürlerin olduğu ve alaycı bir dille insanlara aptal, salak laflarının geçtiği bir konuşma. O nedenle onu bu kadar önemli kıldığını düşünmüyorum. İkincisi yeni bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla onun üzerinden konuşmayı istemem" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: KEMAL ÖZTÜRK GİBİ UYDURUK ADAMLAR ŞAŞIRMIŞ DURUMDA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK

Cüneyt Özdemir, programdaki Kemal Öztürk'ün söz konusu açıklamalarına yanıt olarak, “Bakın daha bu bir başlangıç. Habertürk'te Kübra Par olayı yakalamış, benim itirazlarımı dile getiriyor. Kemal Öztürk gibi uyduruk adamlar şaşırmış durumda söyleyecek sözleri yok (sahi kim bu adam hahaha). Şaban Sevinç olayı görüyor...Helal olsun... İzliyorum” dedi. 

"BİZİM GAZETECİ MAHALLEMİZDE DEĞERİN SIFIR, HOŞT"

Cüneyt Özdemir sözlerine şöyle devam etti: 

“Bak Kemal Öztürk tamamen eski iktidar kontenjanından şu anda Habertürk ekranındasın. Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin sözün yok. Bir dönem iktidarın apartıydın. Artık o bile değilsin. Bizim gazeteci mahallemizde değerin sıfır. Hiç olmadı. Hoşt. Bu kadarsın... Hadsize had bildirmek öksüz kaftan giydirmek gibidir.”

KEMAL ÖZTÜRK: 3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI AÇTIM

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk ise Twitter hesabından Özdemir’e şöyle yanıt verdi:

“Dün geceden beri, edep ve adap yoksunu Cüneyt Özdemir’e hakkımda yazdıkları için tepki gösteren, onur verici cümlelerle bana destek olan, mesaj gönderen yüzlerce insan oldu. Çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. O edepsiz hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtım. Ederi bu!”

Sosyal medya paylaşımları şöyle: 

 

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Cumaali Doğan
24.08.2022 17:57
İkisini toplasan bir gazeteci çıkmaz.  
 
Sedat
24.08.2022 15:42
Herkes çıkar derdinde iktidarın yolcu olduğunu görüyorlar kendilerine yeni konum ayarlamaya çalışıyorlar.  
 
Naci
24.08.2022 15:12
A birini vur ötekine  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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