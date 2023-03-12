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Küçük çocuk Kılıçdaroğlu'na öyle bir şey söyledi ki... Kahkahalar havada uçuştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki çadırkenti ziyareti sırasında bir çocuk, “Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun” diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 17:03
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Küçük çocuk Kılıçdaroğlu'na öyle bir şey söyledi ki... Kahkahalar havada uçuştu

Küçük çocuk Kılıçdaroğlu'na öyle bir şey söyledi ki... Kahkahalar havada uçuştu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi’nin Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkentte dün depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremzedelere “Yanınızdayız. Felaketi birlikte, dayanışma içinde atlatacağız” mesajı verdi.

Çadırkentte kalan çocuklara hediyeler veren Kılıçdaroğlu, “İşte bu güzel çocuklarımızın yarınları için daha çok çalışacağız. Güzel bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” dedi.

Bir çocuk, bu sırada, “Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun” diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi’nin kurduğu çadırkentin en küçük misafiri olan 4 aylık Ebrar bebek ve 1 yaşındaki Emre’yi kucağına aldı.

Çadırkentte kalan gençler ise kendileriyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu’ndan üniversite hazırlıkları için destek istedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u işaret eden Kılıçdaroğlu, “Belediye Başkanı’mız burada, size gereken her türlü desteği verecektir” dedi.

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