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Fırtına çadırkenti yıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına çadırkentlere zarar verdi. Antakya ve Defne'de çok sayıda çadır yıkılırken, depremzedeler zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:29
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Hatay'daki fırtına çok sayıda çadırı yıktı. Depremzedeler zor anlar yaşadı

Fırtına çadırkenti yıktı
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(İHA) Depremin vurduğu Hatay’da şiddetli fırtına ve yağışlı hava depremzedeleri olumsuz etkiledi. Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi.

Ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Birçok çadır tamamen yıkılırken, vatandaşlar güvenli noktaya taşındı.

ÇOK SAYIDA ÇADIR YIKILDI

Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken, Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı.

Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı da gerçekleştirdi. Fırtınanın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 

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