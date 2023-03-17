Cumhur İttifakı’nda yeni seçim formülü. Kulislerden sızdırıldı!

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala, partilerin çalışmaları da hız kazandı.

CUMHUR İTTİFAKINDA YENİ FORMÜL

Seçime iki aydan daha az bir süre kalırken, Cumhur İttifakı aday listesine ağırlık verdi. '11 ilde 11 bakan' formülünün masada olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanı yardımcılığı için yeni bir karar alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

İttifak ortaklarından MHP'nin ise 3 bakanlıkla Kabine'de yer alacağı kulislerde konuşulurken, Millet İttifakı için de liste detayları ortaya çıkmaya başladı.

Ankara gündemindeki son gelişmeleri canlı yayında aktaran iktidara yakın televizyon kanalı CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

11 İLDE 11 BAKAN ADAY FORMÜLÜ

Mevcut kabinenin tamamını büyükşehirlerden aday gösterme planı var. Depremin etkilediği '11 ilde 11 bakan' formülü üzerinde duruluyor. Bu 11 il dışında da büyükşehirlerde Bakan adaylar olacak. Mesela Hulusi Akar'ın Kayseri'den aday gösterilebileceği konuşuluyor.

KABİNE DEĞİŞECEK

Milletvekili yapılması planlanan mevcut bakanların seçim sonrası olası yeni kabinede ise yer bulmaları, Meclis'teki sayısal tabloyla orantılı olacak. Ama eğer 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse kabinesini de yenileyecek' beklentisi yüksek.

FUAT OKTAY İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞI FORMÜLÜ MÜ?

Başkan yardımcısı konusunda sayıda bir artış beklentisi yok. Cumhurbaşkanı'nın yine tek başkan yardımcısı ile yola devam edebileceği yönünde beklenti büyük. Fuat Oktay içinse milletvekilliği ve sonrasında TBMM Başkanı olma seçeneği konuşulmaya başlandı.

Dolayısıyla seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanı, bir veya en fazla iki başkan yardımcısı ile çalışabilir. Fakat yine devleti iyi bilen ve bürokrasiye hakim bir isim olabileceği beklentisi büyük.

'Kabinede toplumda karşılığı olan, bugün bürokraside öne çıkmış bazı başarılı isimler de yer alabilir' deniyor. O yüzden istifa edip milletvekili aday adayı olmaya çalışan bazı üst düzey bürokratlar durduruldu.

MHP KABİNEYE GİRER Mİ?

MHP'den bir talep yok, henüz görüşülmedi ama AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde MHP'ye de en az üç bakanlık verilmesini önerenler var. 'Bunun seçim öncesi açıklanması MHP seçmeninin motivasyonu açısından etkili olabilir' görüşünden yola çıkılarak bu konu değerlendiriliyor.