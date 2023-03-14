﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

1- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleşirken Araştırma şirketlerinin son seçim anketi çalışmaları da hızlandı.
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2- Bunun yanında kamuoyunda tanınan önemli gazeteciler de milyonluk hesaplarından seçim anketi çalışması yapmaya başladılar.
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3- Twitter hesabında 9 milyondan fazla takipçisi olan gazeteci Fatih Portakal da seçim anketi çalışması yapan isimler arasına katılmıştı.
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4- Portakal 1 gün seçim anketi çalışmasına neredeyse 1 milyon kişi katıldı.
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5- Seçim anketi çalışmasına katılanların sayısı şaşırtırken ortaya da yok artık dedirten bir sonuç çıktı.
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6- FATİH PORTAKAL’IN SEÇİM ANKETİNDE DEV FARKSon yapılan seçim anketlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybedeceği ortaya koyulsa da Fatih Portakal’ın anketinde çok byük bir fark çıktı
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7- Portakal seçim anketi çalışmasında takipçilerine “CB seçiminde yarışacak ismi açıklanmış 4 adaydan hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz?...
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8- Diye sorarken Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 56,4 çıkarken...
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9- Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 14,5’de kaldı.