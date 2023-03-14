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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

Gazeteci Fatih Portakal’ın geçtiğimiz gün başlattığı seçim anketi sonuçlandı. 1 milyon kişiye yakın kişinin katıldığı dev seçim anketinde çıkan sonuç “yok artık” dedirtti.

Galeri Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:20
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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

1- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleşirken Araştırma şirketlerinin son seçim anketi çalışmaları da hızlandı.

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

2- Bunun yanında kamuoyunda tanınan önemli gazeteciler de milyonluk hesaplarından seçim anketi çalışması yapmaya başladılar.

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

3- Twitter hesabında 9 milyondan fazla takipçisi olan gazeteci Fatih Portakal da seçim anketi çalışması yapan isimler arasına katılmıştı.

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

4- Portakal 1 gün seçim anketi çalışmasına neredeyse 1 milyon kişi katıldı.

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

5- Seçim anketi çalışmasına katılanların sayısı şaşırtırken ortaya da yok artık dedirten bir sonuç çıktı.

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

6- FATİH PORTAKAL’IN SEÇİM ANKETİNDE DEV FARKSon yapılan seçim anketlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybedeceği ortaya koyulsa da Fatih Portakal’ın anketinde çok byük bir fark çıktı

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

7- Portakal seçim anketi çalışmasında takipçilerine “CB seçiminde yarışacak ismi açıklanmış 4 adaydan hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz?...

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

8- Diye sorarken Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 56,4 çıkarken...

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

9- Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 14,5’de kaldı.

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Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı

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