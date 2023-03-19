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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sandık için ortak çağrı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ortak mesaj geldi. Aynı anda paylaşım yapan İmamoğlu ve Yavaş, vatandaşlara seçim günüyle ilgili ortak çağrı yaptı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 13:45
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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak 14 Mayıs seçim çağrısı

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sandık için ortak çağrı
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14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan seçim için Millet İttifakı hazırlık yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da gösterilmesi tartışma konusu olurken, iki belediye başkanı 14 Mayıs için kendi sosyal medya hesaplarından ortak çağrısı yaptı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Mansur Yavaş, "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız" ifadelerine yer verdiği paylaşımında "Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dedi.

AYNI ANDA PAYLAŞTILAR: "SORUMLULUK ÜSTLENİN"

Ekrem İmamoğlu da benzer ifadelerle aynı çağrıyı yaptı. Paylaşımında 14 Mayıs çağrısıyla ilgili konuştuğu videoya da yer veren İmamoğlu'nun paylaşımı ise şöyleydi:
"14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin."

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