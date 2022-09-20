Verilerin çalındığı nasıl anlaşılır

Güvenlik konularında yardım yapan web güvenliği danışmanı Troy Hunt tarafından geliştirilen Have I Been Pwned? sitesi ile çalınan bilgiler kontrol edilebilmektedir.

İlk olarak bilgilerin çalınıp çalınmadığını sorgulamak için e-posta adresi ya da bir telefon numarasını sisteme girmek gerekiyor.

Öncelikle Have I Been Pwned? sitesine giriş yapılmalı.

Siteye girdikten sonra e-posta adresi ya da telefon numarası yazılmalı.

Bilgiler yazıldıktan sonra “pwned?” butonuna tıklanmalı.

Yazılan bilgilerin çalınıp çalınmadığını bu aşamada ortaya çıkmamaktadır. Eğer ki bilgiler çalındıysa Oh no – Pwned! şeklinde bir sonuç alınmaktadır.

Sonucun hemen altında da ufak bir bilgilendirme yer almaktadır. Bu bilgilendirmedeki “Data breaches“, bilgilerin kaç platformdan sızdırıldığını söylerken, “Pastes” ise çalınan bilgilerin herkese açık yayınlanan site sayısını belirtmektedir.

Ayrıca, çalınan bilgilerin nerelerden ve nasıl sızdırıldığını da öğrenmek mümkündür.

Diyelim ki test edilen e-posta adresine kayıtlı veriler sızdırılmış.

NE YAPILMALI?

Sitede sorgulama yapıldıktan sonra biraz aşağı kaydırıldığında verilerinizi sızdıran siteleri görülmektedir.

İlk olarak o sitelerdeki hesapları kontrol etmek ve hesap şifresini değiştirmek gerekmektedir.

Sonrasında güvenliğiniz için e-posta hesap hesaplarınızla birlikte ve diğer sitelerdeki bilgilerinizi değiştirmek gerekmektedir.