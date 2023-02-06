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Sarayı kızdıran fotoğraf

AK Parti Kars milletvekili Yunus Kılıç, Azerbaycan'ı ziyaret etti. Bu ziyarette İlham Aliyev'le çekindiği fotoğraf Saray'da rahatsızlığa sebep oldu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 08:50
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Külliye'yi kızdıran fotoğraf

Sarayı kızdıran fotoğraf
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AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Azerbaycan’ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüşen Kılıç’ın verdiği poz Külliye’de rahatsızlığa sebep oldu. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ceketinin önünü kapatırken, Yunus Kılıç'ın ceketinin önü açık şekilde durması dikkat çekti. Bu durumun diplomatik nezakete uygun olmaması nedeniyle rahatsızlık yarattığı öğrenildi.
Akademik bir geçmişe sahip bir milletvekilinin böyle bir hata yapması da ayrıca dikkat çekti.

İşte Külliye'de rahatsızlık veren o fotoğraf;

YUNUS KILIÇ KİMDİR?

1 Ocak 1965'te Kars'ta doğdu.

Veteriner Hekim, Akademisyen, Öğretim Üyesi (Profesör); Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yaptı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde doçent ve profesör oldu.

24. Dönemde Kars Milletvekili seçildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları Faruk Çelik ve A. Eşref Fakıbaba'ya 2015-2018 yılları arasında Bilim Başdanışmanlığı yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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