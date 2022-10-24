24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Zamanı geldi

Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Zamanı geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz. Bizim niyetimiz budur.” dedi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:36
Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la bir barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz

Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Zamanı geldi
+
Aa
-

Aliyev, Garibaşvili ile birçok konuyu müzakere ettiklerini, müzakerelerin merkezinde ise bölgede yaşanan süreçler ve güvenlikle ilgili konuların bulunduğunu belirtti.

Aliyev, “2. Karabağ Savaşı sonrasındaki durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin gidişatı hakkında Garibaşvili'ye bilgi verdiğini belirterek, "Karabağ sorununun sona ermesinden sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz. Bizim niyetimiz budur. Ermenistan tarafına 5 ana ilkeden oluşan önerilerimizi sunduk. Ermenistan'ın da siyasi irade göstereceğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan bu ana ilkeler temelinde Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum. Bu gerçekleşirse, Güney Kafkasya'ya barış gelecek ve aynı zamanda iş birliği fırsatları da ortaya çıkacaktır. Bugün aynı zamanda Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan istişarelerinin başlaması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Ermenistan tarafı buna hazırsa biz de hazırız.” dedi.

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI İLE YAPILAN İHRACAT ARTIRILACAK

Garibaşvili ile enerji konularını da müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, “Projelerimiz başarıyla yürütülmektedir ve yeni projelerle ilgili düşünüyoruz. Biz, dünya pazarlarına gaz ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 22 milyar metreküp ihracat yapacağız, gelecek yıl daha da artacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'ya gaz ihracatımız ikiye katlanacak. Aynı zamanda gelecek yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile yapılan ihracat da artırılacak. Biz aynı zamanda şu anda kullanılmayan Bakü-Supsa petrol boru hattını da kullanmak istiyoruz.” bilgisini paylaştı.

- Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 5 milyon tona çıkarılması planlanıyor

Aliyev, Gürcistan'la ulaşım alanında da sıkı iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, “Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki kargo taşımacılığı hacmi bu yıl yüzde 75 arttı. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 5 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Bu amaçla bu projeye bu yıl ve gelecek yıl Azerbaycan tarafından ek yatırım yapılacak.” diye konuştu.

Gürcistan Başbakan Garibaşvili de Aliyev'le bölgedeki durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları ve barış sürecini konuştuklarını bildirdi.

Garibaşvili, “Bizzat ben ve hükümetimiz, (Azerbaycan ile Ermenistan arasında) barışı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizdeki iyi komşuluk ilişkileri hiçbir iş birliği formatına aykırı değil. Bunu güçlendireceğiz. Birlikte çok şey yapabileceğimize eminim. Sizin Güney Kafkasya'da iş birliği formatı oluşturulması yönünde Prag'da ortaya koyduğunuz girişimi de destekliyorum.” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
1
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
4
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
5
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.