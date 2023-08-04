THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibinde yeni üyeler kazandırmak amacıyla yayınlanan kadın kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. THY kabin memur alımı şartlarını sizler için listeledik. Peki, THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?

THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?

Türk Hava Yolları THY kadın memur alımı yapacak. THY kabin memuru alımı başvurularının Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor. Peki, THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, sayısı 15 bine yaklaşan kabin ekibinde yeni üyeler kazandırmak amacıyla yayınlanan kadın kabin memuru ilanı "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Başvuruların ardından kabin memuru olarak değerlendirme süreci başarıyla geçen adaylar yaklaşık 2 ay süren eğitiminin ardından THY'nin uçuş kadrosuna dahil ediliyor.

THY'nin uçuş gerçekleştirdiği her noktada Türk misafirperverliğinin gökyüzündeki temsilcileri olan kabin memurları, aynı zamanda gösterdikleri güler yüz, üstün hizmet ve emniyet anlayışı sayesinde şirketin önemli bir çalışanı olarak kabul ediliyor.

KABİN MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

- Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

- Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

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