Kuntz'un Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği tarihi Alman basını açıkladı

Alman basını Kuntz'un Hansi Flick'den boşalan Almanya A Milli Takımı koltuğunun başına geçerek Almanya-Türkiye maçında Alman kulübesinde olabileceğini söyledi

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuntz'un Alman Milli Takımı'nın başına geçeceği tarihi Alman basını açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Japonya mağlubiyeti sonrası görevine son verilen Hansi Flick’in yerine kimin geçeceği gündem olmaya devam ederken Alman basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ALMANLAR TARİH VERDİ
Alman basınından Sport-1 Türkiye A Milli Takımı’nda koltuğu sallantıda olan Stefan Kuntz’un Ekim ayında oynanacak olan Almanya-Türkiye maçında Alman kulübesinde olabileceğini iddia etti.

Sport-1’in Kuntz hakkındaki ifadeleri şu şekilde

“Ekim ayında Avrupa Şampiyonası elemelerinin kritik aşamasında Kuntz, hâlâ Türkiye yedek kulübesinde olacak mı? Göreceğiz. 60 yaşındaki teknik adam bunun yerine Alman Milli Takımıyla ABD'ye bile gidebilir. Dedikodular en azından köpürüyor. Kuntz'un Ekim ayı içinde Berlin'de oynanması planlanan Almanya-Türkiye hazırlık maçında Alman milli takımının başında olma ihtimali bile gözden kaçırılmıyor”

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