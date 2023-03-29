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Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti

Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptıkları ile gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:00
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Kuntz'a tepki yağmaya devam ediyor

Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
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EURO 2024 Elemeleri ikinci maçında Milliler, Hırvatistan'a Kovacic'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.

Maç sonrası tribünlerden istifa tezahüratı yapıldı.

Ayrıca Stefan Kuntz da istifaya çağrıldı.

Maç sonu Kuntz'un tavırları, futbolseverler tarafından tepki aldı.

GÜLEREK HIRVATLARI TEBRİK ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan'a maçının ardından gülerek Hırvat futbolculara sarıldı ve tebrik etti.
Alman hocanın mutlu görünen yüz ifadesi ise büyük eleştiri aldı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılırken, Alman hocaya tepki yağdı.
İşte kullanıcıların yorumları;

 

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