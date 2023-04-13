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  • Simeone Beşiktaş'ın Türkiye'nin Atletico Madrid'i olduğunu açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise şımarık kulüp dedi

Simeone Beşiktaş'ın Türkiye'nin Atletico Madrid'i olduğunu açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise şımarık kulüp dedi

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Real Madrid ve Barcelona'ya benzetirken "Bütün kurumlar tarafından desteklenen iki şımarık kulüp" ifadesini kullandı. Simeona Beşiktaş için de "Türkiye'nin Atletico Madrid'i" dedi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:20
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Simeone Beşiktaş'a Türkiye'nin Atletico Madrid'i dedi

Simeone Beşiktaş'ın Türkiye'nin Atletico Madrid'i olduğunu açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise şımarık kulüp dedi
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Editör: Barış Atakan

Depremzedelere yardım maçında İnönü'de İspanyol devi Atletico Madrid’i ağırlayacak Beşiktaş için Diego Simeone'den övgü dolu sözler geldi.

Siyah - Beyazlıların 2-0 kaybettikleri mücadele sonrasında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone gündem yaratan açıklamalarda bulundu. 

Diego Simeone, "Beşiktaş ve Atletico benim için, kendi liglerinde en çok kollanan, bütün kurumlar tarafından desteklenen iki şımarık kulübe karşı kendi gücüyle savaşan, sahip olduklarına hakkıyla sahip olmuş 120 yıllık devlerdir"  ifadelerini kullandı.

"SKOR HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

"Skor hiç önemli değil. Bir nebze olsun depremzedelere, hayatlarını kaybedenleri unutmayacağız, hayatta kalanlara destek olmak için bir şeyler yapmalıyız" diyen Simeone, deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtirken “Türkiye’ye gelip elimizden gelen yardımı yapmak istedik. Türkiye kendimize çok yakın hissettiğimiz bir ülke. Böyle bir imkandan bahsedildiğinde bunu kesinlikle gerçekleştirmemiz gerektiğini konuştuk. Üzgünüz. Buraya gelip gerekli yardımı yapmak istedik” dedi.

İKİ CAMİAYA YAKIŞIR ŞEKİLDE OLDU

İspanyol ekibine teşekkür eden Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş ise “Aynı yıl kurulan iki köklü kulüp. Simeone başarılı antrenörlüğü dışında insani tarafının da büyük olduğunu düşünüyorum. Böyle bir dönemde buraya gelmeleri olağanüstü bir durum. İki camiaya yakışır şekilde birliktelik oldu. Böyle bir güzel gecenin devamının gelmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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