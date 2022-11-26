﻿Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan para nereye gidecek?

Kur Korumalı Mevduat, tasarruf sahiplerine bir kurtuluş olarak sunuldu.

Adeta seferberlik ilan edildi. 1 yılda 1 trilyon 460 milyar toplandı.

Bu hesaba para yatıranlar paralarını dolara endeksledi ve düşmesi halinde üstüne faiz almayı hedeflediler.

İlk aylarda kurdaki yükseliş herkesi memnun etti. 13 liradan 17 liraya yükselen kur bu hesaba para yatıranların keyfini yerine getirdi.

Sonra gerçekle yüzleştiler.

Çünkü iktidar, doları baskılayarak bu hesaplara yapılacak kur farkı ödemesinden kurtulmayı planladı.

1,4 trilyon lira, yıllık yüzde 85 olan enflasyon karşısında eridi.

İnsanlar artık bu hesabın paralarını korumayacağını anladılar.

Bir önceki ay bu hesaplara giren para azaldı. Son hafta da çıkış başladı.

Ekonomi yönetimi bunu bildiği için paranın yeniden dövize değil de borsaya yönelmesini istedi.

Borsa her gün rekor kırdı.

Gelelim en önemli soruya:

Kur korumalıdan çıkan para nereye yönelecek?

Borsaya mı, altına mı, mevduata mı yoksa tekrar dövize mi?

Altın umutsuz...

Altın, pandemi döneminde 2 bin doları gördü. Bu seviyeden satışlar geldi ve bir daha bu fiyatları görmedi. 1650 ile 1750 dolar arasında gidip geliyor. Tabii ki insanlar gram altına bakıyor. Altında yurt içi fiyattan çok ons takip edilmeli. Altın, FED faiz artışı devam ettiği eski parlak günlerine zor döner.

Mevduat faizi...

Gösterge faizi yüzde 9, ama banka mevduatı yüzde 25. Yüksek bir kazanç gibi görünse de enflasyonun yüzde 85 olması paranızın enflasyon karşısında erimesi anlamına gelir. Bu nedenle bilinçli yatırımcı mevduat faizini pek tercih etmez. Kur korumalıdan çıkan paranın büyük çapta TL mevduatına gitmesi beklenmiyor.

Dövize gider mi?

Ucuz ve pahalı algısı çok önemli. Doları baskı altında tutan iktidar, aslında Türk lirasını da aşırı değerlendirmiş oldu. Hatırlarsanız geçen yıl Aralık ayında dolar 18 lirayı gördü. Bugün halen bu seviyelerde. Bu da doların ucuz kaldığı yorumlarına neden oluyor. Bir noktada iktidarın doların üzerindeki satış baskısının ama isteyerek ama istemeyerek kalkacağını düşünenler yeniden dolara yönelebilir.

Borsa...

Borsa konusunda ciddi bir yanlış yapıldı. Özellikle bazı borsa oyuncularının istediği gibi at koşturmalarına izin verildi. Bu da küçük yatırımcının birçok hisse senedinde zarar etmesine neden oldu. Borsaya biraz daha fazla para girecek, ancak zarar edenlerin feryadı duyuldukça kaçan da olacaktır.