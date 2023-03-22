Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ''Kuran kursunda öldüresiye dayak'' haberlerine erişim engeli kararı aldırdı

T24’ün haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların gelecekteki yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilecek ve kişilik haklarına zarar verebileceği gerekçesiyle Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursunda 13 yaşındaki bir çocuğun ailesinin darp şikayetiyle şikayette bulunduğu, çocukların öldüresiye dövüldüğü video görüntüleriyle ortaya çıkan haberler için Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi; "Tüm dosya kapsamı incelendiğinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9/1. maddesi, "İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.'' hükmünü ihtiva etmekte olup, yapılan incelemede kişilik haklarının ihlal edilir nitelikte paylaşımlar yapıldığı, talep edenin erişimin engellenmesi talebinde haklı olduğu, 5651 sayılı yasanın 9.maddesi uyarınca talepte bulunanın linklerde belirtilen mağdur çocukların kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından, açıklanan gerekçelerle talebin kabulüne karar verilerek aşağıdaki yönde karar tesis edilmiştir."