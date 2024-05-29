Kurban kesecekler dikkat. 10.000 lira destek ödemesi başladı

Bankalar da müşteri sayılarını artırmak üzere yeni kampanyalar düzenliyor. Son son Ziraat Bankası’nın yeni bir kampanya açıklayarak kurban kesen vatandaşlara yönelik paketini duyurdu.

Banka bayram öncesi yaptığı kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 10.000 TL’lik faizsiz kredi vereceğini duyurdu.

Faizsiz krediler için başvurular ise mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM’ler üzerinden yapılabilecek.

Faizsiz kredi kampanyasının bayram öncesine denk gelmesi nedeni ile yoğun talep olması bekleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS

Kredi notu en az 1.200 olan her vatandaş Ziraat Bankası'nın faizsiz kredi kampanyasına katılabiliyor. Başvuran kişilerin 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları olması gerekiyor. Başvuru süresi ise 31 Mayıs mesai sonunda bitiyor.