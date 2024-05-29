Kurban kesecekler dikkat. 10.000 lira destek ödemesi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurban kesecekler dikkat. 10.000 lira destek ödemesi başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlar zora düştü. Kredi faizlerindeki artışlar ve kredi kartlarındaki kısıtlamalar karşısında vatandaşlar kara kara düşünüyor.

Bankalar da müşteri sayılarını artırmak üzere yeni kampanyalar düzenliyor. Son son Ziraat Bankası’nın yeni bir kampanya açıklayarak kurban kesen vatandaşlara yönelik paketini duyurdu.

Banka bayram öncesi yaptığı kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 10.000 TL’lik faizsiz kredi vereceğini duyurdu.

Faizsiz krediler için başvurular ise mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM’ler üzerinden yapılabilecek.

8.jpg

Faizsiz kredi kampanyasının bayram öncesine denk gelmesi nedeni ile yoğun talep olması bekleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS

Kredi notu en az 1.200 olan her vatandaş Ziraat Bankası'nın faizsiz kredi kampanyasına katılabiliyor. Başvuran kişilerin 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları olması gerekiyor. Başvuru süresi ise 31 Mayıs mesai sonunda bitiyor.

İlgili Haberler
Otomobil satışında tüm sistem sil baştan değişti. Son tarih verildi
Bu ehliyete sahip olan sürücüler yaşadı. Araç sahipleri için artık çok kolay
Gökyüzünde panik anlar: Antalya - Varşova seferi yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Kiracı en kolay nasıl evden çıkarılır. Ev sahipleri artık bu yöntemi kullanıyor
Dolar kahini Selçuk Geçer tarih verdi: Piyasalar altüst olacak
Son Haberler
Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor Teknoloji
Google düğmeye bastı. Play Store'da yeni dönem başlıyor
2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti Ekonomi
2 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi belli oldu: Bankaların oranları değişti
MEB yeni kararı açıkladı: Artık tüm okullarda yasaklanacak Gündem
MEB yeni kararı açıkladı: Artık tüm okullarda yasaklanacak
Otomobil satışında tüm sistem sil baştan değişti. Son tarih verildi Otomotiv
Otomobil satışında tüm sistem sil baştan değişti. Son tarih verildi
Bu ehliyete sahip olan sürücüler yaşadı. Araç sahipleri için artık çok kolay Ekonomi
Bu ehliyete sahip olan sürücüler yaşadı. Araç sahipleri için artık çok kolay
Muğla'da gece yarısı deprem Yerel Haberler
Muğla'da gece yarısı deprem