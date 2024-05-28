Kiracı en kolay nasıl evden çıkarılır. Ev sahipleri artık bu yöntemi kullanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kiracı en kolay nasıl evden çıkarılır. Ev sahipleri artık bu yöntemi kullanıyor

Kiracıların en büyük korkusu oturduğu evden atılmak olurken ev sahipleri ise hoşnut olmadıkları kiracıyı nasıl en kolay çıkarabileceklerine ilişkin kanuni yollar arıyor.

Ev sahibi ile kiracılar arasındaki en büyük sorun evin tahliye edilmesi... Kiracılar yeni taşınacakları evlerin kirasının daha yüksek olacağı için evden çıkmak istemezken ev sahipleri ise kiracılarını çıkarmanın yollarını arıyor. Peki bir kiracı hangi hallerde evden çıkarılabilir?

Kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlıklar yüzünden açılan davalar adliyelerde büyük yoğunluk oluşturuyor.

Kiranın ödeme günü, ödemenin yapılma şekli, evin içindeki bakınlar gibi sorunlar iki taraf arasında sıklıkla anlaşmazlıklara neden oluyor. Son iki senedir de özellikle artan kiralar yüzünden kiracıların aynı evde kalmak istemesi ve ev sahibinin evden 'çıkın' isteğine uymaması geliyor.

EV SAHİBİ HANG DAVALARI AÇABİLİR?

Hem kiracının hem ev sahibinin kendini haklı görmesi nedeni ile çıkan tartışmalar adli olaylara dönüşebiliyor.

Yasalara göre ise kiracıyı hızlı bir şekilde tahliye etmenin bir yolu yok. Kira sözleşmesinin süresi dolsa bile tahliye sebepleri arasında bulunmuyor. Ancak ev sahibinin de kullanabileceği yasal yollar bulunuyor.

Ev sahipleri, dava açarak kiracılarına 10+1 yılın tahliyelerini talep edebiliyor. Ya da yeni bir sözleşme ile kirayı değiştirebiiyor.

Ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmak için en çok kullandığı yöntem ise halk arasında 'Almanya'dan oğlum gelecek' yöntemi. Ev sahibi birinci dereceden bir akrabasını oturtmak için kiracısının tahliyesini isteyebilir. Ancak bu durumda 2 yıl boyunca bir yakının evinde kalması zorunluluğu aranıyor. Eğer bir yakını ev sahibinin evine taşınmaz ise ev başka birine kiraya verilemiyor ve iki yıl boyunca boş tutuluyor.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İŞE YARAR MI?

Ev sahipleri evinde yapmak istediği tadilat nedeniyle kiracısının evi boşaltmasını isteyebilir. Ancak bunun önceden sözleşmede belirtmesi gerekiyor. Ev sahibi tahliye taahhütnamesi ile kiracısını çıkarabilir.

Ancak açılan davalarda eğer kiracı kirasını düzenli ödüyor ise, eve hasar vermemiş ise ev sahibinin işi zorlaşıyor.

Ev sahibinin açabileceği davalar arasında kira tespit davası, kira uyarlama davası açabiliyor. Kiranın çevre konutlara nazaran çok düşük kalması durumda açabiliyor ancak bunun için 5 yıl geçmesi gerekiyor.

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