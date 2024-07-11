Küresel Servet Raporu'nda 'Türkiye' detayı dikkat çekti: Yüzde 43 artacak

UBS, merkezi Zürih'te bulunan İsviçre'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri, 2024 yılı için hazırladığı Küresel Servet Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Yayımlanan rapor, dünya genelinde milyonerlerin sayısının gelecek beş yıl boyunca yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. CNBC-e'nin aktardığına göre, 2023 ile 2028 yıllarını kapsayan dönemde gerçekleştirilen araştırmalar, 56 ekonominin 52'sinde, bir milyon dolarlık veya daha yüksek servete sahip bireylerin sayısında artış olacağını gösteriyor.

SIRALAMADA LİDER TAYVAN'I TÜRKİYE TAKİP EDİYOR

Tayvan, mikroçip sektöründeki büyüme ve yabancı zenginlerin göçü sayesinde milyoner popülasyonunda önemli bir artışa öncülük ediyor. Tahminlere göre, bu artış oranının %47'ye ulaşması bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye'nin de %43'lük bir artışla Tayvan'ı izleyeceği bir trendin habercisi. Kazakistan %37, Endonezya %32 ve Japonya ise %28'lik bir artışla bu ekonomik büyüme trendinin diğer öne çıkan ülkeleri arasında yer alıyor.

ABD VE ÇİN'DE MİLYONER SAYISINDAKİ ARTIŞ

UBS'nin tahminlerine göre, küresel milyoner sayısının en yüksek olduğu ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de, milyoner nüfusunun önümüzdeki dönemde sırasıyla %16 ve %8 oranında artması bekleniyor. Bu iki ülkede milyoner sayısının zaten yüksek olması nedeniyle, büyüme oranlarının daha düşük olacağı öngörülüyor.

İNGİLTERE VE HOLLANDA'DA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

UBS Küresel Varlık Yönetimi'nin Başekonomisti Paul Donovan'a göre, İngiltere'deki milyonerlerin sayısında önemli bir düşüş bekleniyor. Donovan, İngiltere'nin global çapta en çok dolar milyonerine ev sahipliği yapan üçüncü ülke konumunda olduğunu, ancak bu durumun ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti. Ekonomistin tahminlerine göre, İngiltere'de milyoner sayısı yüzde 17 oranında azalacak. Hollanda ekonomisinde de benzer bir eğilim gözlemleniyor; zengin bireylerin sayısının yüzde 4 oranında düşmesi öngörülüyor.

FRANSA VE İTALYA'DA DOĞAL BÜYÜME

Fransa ve İtalya'da milyoner popülasyonunun önümüzdeki dönemde sırasıyla %16 ve %9 oranında artış göstermesi öngörülüyor. Bu artışın, her iki ülkenin ekonomik istikrarı ve genel ekonomik sağlık durumlarına paralel olarak doğal bir gelişme olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

RUSYA'DA MİLYONER SAYISINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

UBS'nin yayınladığı rapora göre, Rusya'da dolar milyonerlerinin sayısı son dönemde %21 oranında artış gösterdi. Bu durumun, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve emtia ile enerji sektörlerindeki son trendlerin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu durumdan özellikle bazı işletme sahiplerinin yararlandığına dikkat çekiliyor.

2022 yılında global servet büyümesinde yaşanan %3'lük düşüşün ardından, 2023 yılında %4,2'lik bir artışla toparlanma yaşandığı gözlemleniyor. Bu toparlanmanın büyük bir kısmı, %4,8'lik bir büyüme ile EMEA bölgesinden (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) kaynaklanıyor. UBS'nin raporu, aynı zamanda servet dağılımındaki eşitsizlikler hakkında karmaşık bir görünüm sunuyor; en alt gelir grubundan başlayan bireylerin bir üst gelir dilimine yükselme şansı %60 olarak belirlenmişken, iki veya daha fazla gelir dilimi atlamak ise daha zor görünüyor.

Fransa ve Meksika, ortalama zenginlik ile medyan zenginlik arasındaki dengesizliğin en fazla olduğu ülkeler olarak öne çıkıyor. Ortalama zenginlik, toplumun genel refah seviyesini yansıtırken, medyan zenginlik daha çok toplumun orta kesiminin refah seviyesini gösteriyor.

UBS'nin son raporunda, büyük servet aktarımlarının sadece nesiller arası değil, aynı zamanda yatay olarak da gerçekleştiği tespit edildi. Önümüzdeki 20 ila 25 yıl içinde tahmini 83 trilyon dolarlık servetin aktarılması beklenirken, bunun 9 trilyon dolarlık kısmının eşlere aktarılacağı öngörülüyor. Yaşam süreleri ve eşler arasındaki yaş farkları göz önünde bulundurulduğunda, büyük servet transferlerinin %10'dan fazlasının kadınlara geçeceği belirtiliyor. Ayrıca, bu mirasın genellikle dört yıl süresince eşler tarafından korunduktan sonra başkalarına devredildiği ve en büyük servet transferlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiği ifade ediliyor.