Kürşad Zorlu İYİ Parti'ye katıldı, rozetini Meral Akşener taktı

Daha önce Yeniçağ Gazetesi'nde yazan Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozeti, İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

Zorlu, "5. kuruluş yıldönümüne haklı bir coşku ve gururla ilerleyen İYİ Parti ailesine böylesine anlamlı bir günde katılmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Yıllarını Türkiye'nin her alanda yücelmesi ve Türk dünyasının bütünleşmesi için harcayan bir akademisyen. bir düşünce insanı ve her şeyden önce bir aile babası olarak burada olmamın sebebi vatan ve millet sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

Zorlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğimiz gibi ülkemiz tarihinin en zorlu günlerini geçirmektedir. Milletimiz hayat pahalılığıyla boğuşurken gelir ve fırsat adaletsizliği kendisini göstermektedir. Yaşadığımız sorun çemberi yarınları kuşatan bir kültür şokuna dönüşmektedir. Dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki ateş çemberi, çok yönlü ve millet eksenli bir duruşu gerekli kılmaktadır. Bundan böyle temel gayem Türk milletinin bir arada refah ve huzur içinde yaşaması, adaletle yönetilmesi bilimin önderliğine inanç ve insan sevgisi üzerinde yükselmesi olacaktır.

Kendime her zaman örnek aldığım Türk düşünce sisteminin önemli isimlerinden merhum Prof. Erol Güngör hoca şöyle demektedir 'Hakikatte milliyetçilik bir kültür hareketi olmak, dolayısıyla ırkçılığı, halka dayalı bir siyasi hareket olarak da otoriter idare sistemlerini reddeder, böyle ki halka rağmen kişiler hırslar, tercihler ve hevesler bir gün mutlaka milli iradenin kalpanına çarparak darmadağın olacaktır.' Çünkü son söz elbette Türk milletinindir. Milletimiz ise doğudan batıya kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımızın ortak paydasıdır. Bu payda üzerinde her türlü ayrımcılığı reddederken, demografik geleceğimizi bir kırmızı çizgi olarak kabul ediyorum. Buradan hareketle milletimizi kaygılandıran ve her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen sığınmacı sorununa bu çatı altında son verileceğine inanıyorum."