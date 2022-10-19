Meral Akşener Atatürk'ün ''Bu millet benden de hesap sorar'' sözünün hikayesini anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Meral Akşener konuşmasının sonunda Atatürk'ün "Bu millet benden de hesap sorar" sözünün hikayesini anlattı

İşte Meral Akşener'in iktidara "ders" niteliğindeki konuşması;

"Yeri geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz gibi;

“Millet, gün gelir, benden de hesap sorar.” diyebilendir. Atatürk bu sözü, ne zaman söylemiş biliyor musunuz? Sivas Kongresi’nin olduğu sıralarda, tüm imkânsızlıkların ortasında söylemiş. Bir gün, Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin, ikinci başkanı Rasim Bey’den, kendisine hizmet edecek, bir adam bulmasını istemiş. Rasim Bey de, Hacı Derviş’i bulmuş, göndermiş. İlk görüşmelerinde, Atatürk, pantolonun cebinden, örme bir para kesesi çıkartarak, masanın üzerine dökmüş.

Demiş ki; “Al bunları, çarşıya gidip, bana çok büyük bir hesap defteri satın al, gel.” Hacı Derviş, defteri getirdiğinde de; bütün masrafları, kuruşu kuruşuna, bu deftere yazmasını emretmiş. Bunun üzerine Hacı Derviş;

“Paşam, bu hengamede, senden kim hesap sorabilir?” deyince; Atatürk’ümüz; “Çocuk, bir gün gelir, millet benden de, başkasından da, tek tek hesap sorar.” cevabını vermiş.

İşte, Cumhuriyeti kuran irade budur! İşte, millet sevgisi budur! İşte, devlet ciddiyeti, tam olarak budur!

İşte bu yüzden; İYİ Parti’nin yönetim anlayışı da budur! Değerli dava arkadaşlarım; Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu devlet krizinde;

Bizim üzerimize düşen, çok büyük bir sorumluluk var. Biz onlar gibi; Yalanlara sığınıp, sorumluluktan kaçmayacağız! Biz onlar gibi;

Nefsimizin esiri olup, görevimizden caymayacağız! Biz onlar gibi; Millete verdiğimiz sözleri unutup, güç sarhoşluğuna kapılmayacağız.

Biz onlar gibi; Servet peşinde koşanlardan, İsraf içinde yaşayanlardan, Milletin sırtından kazandıklarının kibriyle, bu aziz millete, üstten bakanlardan olmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; Devlet, istinat ettiği milletin, tarihi misyonunu gerçekleştirmekle mükelleftir.

İşte biz, Türk devletinin adına; bu kutlu misyonu gerçekleştirmeye talibiz!"

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