19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener Atatürk'ün ''Bu millet benden de hesap sorar'' sözünün hikayesini anlattı

Meral Akşener Atatürk'ün ''Bu millet benden de hesap sorar'' sözünün hikayesini anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında iktidara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet, gün gelir, benden de hesap sorar” sözünün hikayesini anlatarak vatandaşlara seslendi: "İşte biz, Türk devletinin adına; bu kutlu misyonu gerçekleştirmeye talibiz..." İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:20
Takip Et

Meral Akşener Atatürk'ün Bu millet benden de hesap sorar sözünün hikayesini anlattı

Meral Akşener Atatürk'ün ''Bu millet benden de hesap sorar'' sözünün hikayesini anlattı
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Meral Akşener konuşmasının sonunda Atatürk'ün "Bu millet benden de hesap sorar" sözünün hikayesini anlattı

İşte Meral Akşener'in iktidara "ders" niteliğindeki konuşması;

"Yeri geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz gibi;

“Millet, gün gelir, benden de hesap sorar.” diyebilendir. Atatürk bu sözü, ne zaman söylemiş biliyor musunuz? Sivas Kongresi’nin olduğu sıralarda, tüm imkânsızlıkların ortasında söylemiş. Bir gün, Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin, ikinci başkanı Rasim Bey’den, kendisine hizmet edecek, bir adam bulmasını istemiş. Rasim Bey de, Hacı Derviş’i bulmuş, göndermiş. İlk görüşmelerinde, Atatürk, pantolonun cebinden, örme bir para kesesi çıkartarak, masanın üzerine dökmüş.

Demiş ki; “Al bunları, çarşıya gidip, bana çok büyük bir hesap defteri satın al, gel.” Hacı Derviş, defteri getirdiğinde de; bütün masrafları, kuruşu kuruşuna, bu deftere yazmasını emretmiş. Bunun üzerine Hacı Derviş;

“Paşam, bu hengamede, senden kim hesap sorabilir?” deyince; Atatürk’ümüz; “Çocuk, bir gün gelir, millet benden de, başkasından da, tek tek hesap sorar.” cevabını vermiş.

İşte, Cumhuriyeti kuran irade budur! İşte, millet sevgisi budur! İşte, devlet ciddiyeti, tam olarak budur!

İşte bu yüzden; İYİ Parti’nin yönetim anlayışı da budur! Değerli dava arkadaşlarım; Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu devlet krizinde;

Bizim üzerimize düşen, çok büyük bir sorumluluk var. Biz onlar gibi; Yalanlara sığınıp, sorumluluktan kaçmayacağız! Biz onlar gibi;

Nefsimizin esiri olup, görevimizden caymayacağız! Biz onlar gibi; Millete verdiğimiz sözleri unutup, güç sarhoşluğuna kapılmayacağız.

Biz onlar gibi; Servet peşinde koşanlardan, İsraf içinde yaşayanlardan, Milletin sırtından kazandıklarının kibriyle, bu aziz millete, üstten bakanlardan olmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki; Devlet, istinat ettiği milletin, tarihi misyonunu gerçekleştirmekle mükelleftir.

İşte biz, Türk devletinin adına; bu kutlu misyonu gerçekleştirmeye talibiz!" 

"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekin Ertürk
19.10.2022 14:29
Yüce Kuran'ı okumayan ,akp ve mhp seçmeni dışında, bu millet de akp ve mhp'ye hesap soracak. Onlar için de Silivri'de yer var. Pahalılığı ve enflasyonu Allah'mı yapıyor, anlaşılacak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
3
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
4
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
5
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Meme kanserine yönelik önemli gelişme
﻿Meme kanserine yönelik önemli gelişme
﻿Meme kanserine yönelik önemli gelişme
﻿Burun yanlış temizlenirse bakın nes oluyor?
﻿Burun yanlış temizlenirse bakın nes oluyor?
﻿Burun yanlış temizlenirse bakın nes oluyor?
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.