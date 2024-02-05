Türkiye Kupası'nda Son 16 turunun hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak.
Bu maçların hakemleri açıklandı.
Hakemler şu şekilde;
SALI
Vavacars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
MKE Ankaragücü-Anagold 24 Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
ÇARŞAMBA
EMS Yapı Sivasspor-Tümosan Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Rams Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker
PERŞEMBE
Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
İlgili Haberler