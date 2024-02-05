Türkiye Kupası'nda Son 16 turunun hakemleri belli oldu

Hamza Özalkuş
Türkiye Kupası'nda Son 16 turunun hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak.

Bu maçların hakemleri açıklandı.

Hakemler şu şekilde;

SALI
Vavacars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
MKE Ankaragücü-Anagold 24 Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

ÇARŞAMBA
EMS Yapı Sivasspor-Tümosan Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Rams Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker

PERŞEMBE
Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

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