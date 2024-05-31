Kurtlar Vadisi müziğiyle gelen “sığınmacılar”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamaları herkesin malumu!

Bilmeyen, duymayan kaldıysa bir hatırlatma yapalım!

Ne demişti Güler?

"Hudutlarımızla ilgili kesinlikle girmek mümkün değil."

"Binlerce kilometre aşıp gelenler ya geçeceğim ya öleceğim diyor"

Bunun üzerine bir yazı kaleme almış ve sormuştum, “sayın Güler, sınırdan kimse geçmeyi göze alamıyorsa tahta merdiveni sınır duvarına dayayıp geçenler ne olacak?” diye!

Bu yazım sonrası okuyuculardan yüzlerce video geldi.

Kimisinde küçücük çocuklar dikenli telleri kesiyordu, kimisinde Kurtlar Vadisi eşliğinde akın akın kalabalık bir grup sınır hattında yürüyordu!

Şimdi bir soru daha sormak istiyorum.

Bir savaşta mağdur olan, mazlum bir halk, başka bir ülkenin sınır hattında Kurtlar Vadisi Müziğiyle yürür mü?

Mağdur, mazlum denilen bir halk, sığındığı bir ülkenin topraklarında 8, 9 çocuk yapar mı?

Mağdur, mazlum denilen bir halk, sığındığı ülkenin öz evlatlarına saldırır mı?

Buna cesaret edebilir mi?

Valla bunlar satırla, bıçakla, sopayla eline ne geçiyorsa bizim ülkemizde vatandaşa saldırıyor alçakça!

Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde girişlerinden belli değil mi zaten sınırı geçtikten sonra ne yapacakları?

Ülkemize katma değer sağlayacak halleri yok ya!

Zaten sınır güvenliği deseniz….

Biliyorsunuz geçen bir generalin makam aracıyla insan kaçakçılığı faaliyeti yapıldığı tespit edilmişti!

Ne ceza aldılar dersiniz?

Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edildi!

Diğer personelin yüksek disiplin kuruluna sevki gerçekleştirildi!

Tuğgeneral ise emekliye sevk edildi!

Sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanı ise görev yeri değiştirildi!

Müthiş bir cezalandırma gerçekten!

Bu caydırıcı cezayla sınır hattında gerçekleşen kaçak geçişler engellenecektir!

Sınırda görevli personel tir tir titreyecek, kaçak geçişlere göz yumamayacaktır!

MSB, 1 Ocak’tan itibaren hududu geçemeden yakalananların sayısının 55 bin 507 olduğunu belirtmişti!

Yani 144 günde 55 bin 507 kaçak geçiş engellenmiş!

Günde 385 kaçak yakalanmış yani!

Bu sayı bu caydırıcı cezayla beraber bin 945’e yükselir artık!

Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar açık açık!

Vatandaşın aklıyla alay ettikleri gibi sınır hattında namusuyla görev yapan görevlileri de töhmet altında bırakıyorlar!

Sadece şunu unutuyorlar,

“Gerçeklerin elbet ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır”