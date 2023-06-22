Kurtulmalarının tek yolu ortaya çıktı. Titanik’e giden turistleri taşıyan denizaltında oksijen tükendi

ABD’de Titanik batığına giden turistleri taşıyan denizaltında oksijenin tükendiği tahmin edilirken, kurtulmalarının tek yolu ortaya çıktı.

Kurtulmalarının tek yolu ortaya çıktı. Titanik’e giden turistleri taşıyan denizaltında oksijen tükendi

Editör: Serkan Talan

ABD’de adeta zamana karşı yarış devam ediyor. Titanik enkazına giderken kaybolan denizaltında yer alan turistlerin oksijeninin 14.08 itibariyle tükeneceği tahmin ediliyordu.

ABD Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, uzaktan kumandalı bir aracın deniz tabanına indiğini ve arama faaliyetlerinin hızla devam ettiğini açıkladı.

KURTULMALARI İÇİN TEK YOL AÇIKLANDI

Zamana karşı yarışın devam ettiği sırada ise CNN’e konuşan, OceanGate'in yatırımcısı Aaron Newman'a göre Titanik enkazına giderken kaybolan Titan denizaltısı yüzeye dönecek şekilde tasarlandı.

Newman, Titan'ın su altında, bir geminin dengesine yardımcı olan ağır ağırlıklar tarafından tutulduğunu ve denizaltını yüzeye göndermek için 24 saat sonra otomatik olarak serbest bırakılacak şekilde inşa edildiğini söyledi.

Newman, mürettebat üyelerine gemiyi sallayarak safrayı bırakabileceklerinin veya ağırlıkları serbest bırakmak için pnömatik bir pompa kullanabileceklerinin söylendiğini söyledi. Her şey başarısız olursa, safrayı sabitleyen hatların 24 saat sonra otomatik olarak okyanus yüzeyine geri göndermek için ayrılacak şekilde tasarlandığını söyledi.

OKSİJENLERİ 14.08'DE BİTECEK DENİLMİŞTİ

Titan içerisindeki oksijenin Türkiye saati ile 14.08’de biteceği belirtilmişti. Bu açıklama moralleri bozsa da ABD’li yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının son hızla devam ettiğinin de altını çizdi. Açıklamada, “Bir noktada zor bir karar vermek zorunda kalabiliriz fakat sonuna kadar umudumuzu korumaya çalışacağız” denildi.

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