Kayıp Titan denizaltısındaki kişilerin öldüğü açıklandı

Atlas Okyanusu'nda Titanik'in enkazını ziyaret ederken kaybolan ve 5 kişinin içinde olduğu turistik denizaltının enkazına ulaşıldığı duyuruldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda bulunanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayıp Titan denizaltısındaki kişilerin öldüğü açıklandı

Denizaltının adı Titan'dı ve yolculuğu sadece 2,5 saat sürmesi planlanıyordu. Ancak dalıştan yaklaşık 2 saat sonra "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi kesildi. Denizaltının oksijen kaynağı 96 saatlikti ve bugün Türkiye saatiyle 14.00'te tükendiği tahmin ediliyordu.

Denizaltıda, havacılık sektöründe çalışan İngiliz Hamish Harding, Pakistanlı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltı şirketi OceanGate'in CEO'su Stockton Rush ve Fransız sualtı pilotu Paul Henry Nargeolet vardı.

Denizaltının Titanik enkazına dalış yaptığı 8 günlük geziye katılmak için kişi başı 250 bin dolar ödendiği belirtildi. Denizaltı, yüzeydeki gemiden gelen sinyallerle su altında yönlendiriliyordu. Denizaltının SpaceX'in Starlink uydu internet sistemini kullandığı da kaydedildi.

ABD Sahil Güvenliği, arama çalışmalarına Kanada askeri uçağı ve Fransız gemisi Atalante de katıldığını bildirdi. Uçak, denizaltının bulunduğu yerden gelen sesleri tespit ettiğini ancak bunların doğrulanmadığını söyledi. Fransız gemisi ise Victor 6000 adlı bir robotla deniz tabanını taradı. ABD Donanması da denizaltının kurtarılması için bir kaldırma sistemi hazırladığını duyurdu.

Uzmanlar, Titanik enkazının bulunduğu bölgenin çok tehlikeli olduğunu ve denizaltının güvenlik sertifikasına sahip olmadığını ifade etti. Titanik'in enkazı 1912'de battığından beri 3.657 metre derinlikte duruyor .

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