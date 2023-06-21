Tak tak sesleri duyuldu. Titanik enkazına dalan denizaltı için son saatler

Titanik’in enkazına giden ve kaybolan turistik denizaltıda yolcuların oksijeninin Perşembe 14:00’de biteceği ifade edilirken kurtarma çalışmalarında denizaltıdan olduğu düşünülen vurma sesleri duyulduğu belirtildi.

Tak tak sesleri duyuldu. Titanik enkazına dalan denizaltı için son saatler

Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürerken yolcular için vakit daralıyor.

18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltının bulunması için Boston Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülük ettiği çalışmalara iki uçak ve bir ticari gemi eşlik ediyor.

ABD Sahil Güvenliği son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiği ifade edilerek, ABD ve Kanada'nın arama-kurtarma çalışmalarını birlikte yürüttükleri aktarıldı.

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Denizaltı ile iletişimin dalış başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kesildiği hatırlatılan açıklamada, ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığı aktarıldı.

Denizaltının bulunması halinde kurtarma planları üzerinde çalışılacağını aktarılan açıklamada, "Denizaltının yeri tespit edilirse, uzmanlar denizaltının kurtarılması için en iyi yöntemi araştıracak" denildi.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği belirtildi.

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Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmezken, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

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HİPOTERMİ RİSKİ YÜKSEK
Karbon fiberden üretilen aracın tamamen ezilmeden önce 4000 metre derinliğe kadar basınca dayanabildiği biliniyor. Öte yandan Denizaltı kapağını içeriden açıp aracı terk etmek mümkün değil, içeridekilerin oksijen yetersizliğinden önce soğuk hava nedeniyle vücut ısılarında tehlikeli düşüş yani hipotermi yaşayabileceği belirtildi.

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BULUNSA DA ÇIKARILAMAYABİLİR
Askeri uzmanlar, araç bulunsa bile onu oradan çekip çıkarmanın mümkün olmayabileceğini, askeri kurtarma teçhizatlarının en fazla 500 metre derinliğe erişebildiğini ifade etti. Faciaya dönen Titan’ın pazar günkü seferi, OceanGate’in bu yıl yaptığı üçüncü turdu. Derinlik yüzünden canlı bağlantı kurmanın olanaksız olduğu araç normalde su yüzeyindeki ana gemiyle her 15 dakikada bir gönderdiği kısa mesajlar ile iletişim sağlıyordu. Bir şeylerin ters gittiği bu mesajların kesilmesiyle anlaşıldı.

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