Kuşkonmaz bitkisi demansa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Kuşkonmaz bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi).

KUŞKONMAZ NEDİR?

Asparagus officinalis olarak da bilinen kuşkonmaz çiçekli bir bitki türüdür. Ayrıca halk arasında serçe otu olarak da bilinir.

Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, birçok derde deva olarak biliniyor.

Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz, ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanıp yenen bir bitki.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Kuşkonmaz, özellikle A ve C vitaminiyle selenyum ayrıca beta karoten bakımından zengin olduğu için de antioksidan özelliğe sahiptir.

Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor. Bitkide A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif bulunuyor. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kolon kanserinde koruyucu etki gösteriyor.

Antioksidanlar da kansere karşı koruyucudur. Kuşkonmazdaki saponinin de bir antioksidandır. Bu sayede hücrelerimizi oksidatif strese ve inflamasyona karşı korur.

Saponinin antikarsinojen ve antiinflamatuar etki gösterir. Kuşkonmaz aynı zamanda iyi bir folik asit kaynağı olduğu için yeni hücrelerin gelişimini destekleyip kanser hücrelerinin gelişimini önleyebiliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iki yaygın doğum kusurunu önlemek için günde 400 mcg folik asit alınması gerektiğini söylüyor. Bir bardak kuşkonmaz porsiyon 35 mcg folat içerir, yani hamile kalmaya çalışıyorsanız önerilen folik asit miktarını karşılamak için günde yaklaşık 6 bardak kuşkonmaz yemelisiniz.

İyi bir lif kaynağı olduğu için de bağırsakları koruyup, kolon kanserine karşı da etkili bir rol oynuyor.

Kuşkonmazın, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için de faydalı olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, hamile kalmak isteyen kadınların, kuşkonmazda bulunan B9 vitaminini folik asit miktarını attırma da yardımcı olduğunu söylüyor.

KUŞKONMAZ PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Kuşkonmaz püresinin hem kanserden korunmada yararlı olduğunu hem de vücut direncini arttırdığı düşünülüyor.

Malzemeler:

2 su bardağı doğranmış koşkonmaz,

1 su bardağı su,

1 çay kaşığı deniz tuzu,

1/4 çay kaşığı karabiber,

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,

1 yemek kaşığı saf tereyağı.

Hazırlanışı:

Önce suyu tencerede kaynatın. İsterseniz su yerine kemik suyu da kullanabilirsiniz. Kuşkonmazların alt tarafından 2 santim kesin ve suyun içinde haşlayın. Suyu süzün ve kuşkonmazın soğumasını bekleyin. Daha sonra haşlanmış kuşkonmazları patates püresi kıvamına gelene kadar ezin. İsteğe bağlı olarak kuşkonmazları ezerken deniz tuzu, karabiber, Hindistan cevizi yağı ve tereyağını da ekleyin. Püreniz hazır.